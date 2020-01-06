Убийство генерала Сулеймани. Ждёт ли мир новая война на Ближнем Востоке? • 119 • Аналитика

Новый год на Ближнем Востоке начался с убийства Касема Сулеймани. Иранский генерал погиб в результате американского авиаудара, нанесённого по окрестностям багдадского аэропорта. Теперь и регион, и мир в целом застыли в напряжении.



Авиаудар по Багдаду – это настоящий терроризм

В ночь на 3 января ВВС США нанесли авиаудар по международному аэропорту в столице Ирака Багдаде. В результате атаки погибли командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал-майор Касем Сулеймани и заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Высокопоставленный иракец прибыл в аэропорт встречать генерала Сулеймани, прилетевшего в Багдад. Как раз во время встречи и был нанесен авиаудар.







Оказались полностью уничтоженными два автомобиля — «Toyota Avalon» и микроавтобус «Hyundai Stareks», погибли 8 человек. Среди них, помимо генерала Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис были начальник пресс-службы Сил народной мобилизации Ирака Мухаммед Аль Жабери и начальник службы логистики Сил народной мобилизации Ирака Хайдар Али, которые и были непосредственными руководителями встречи иранского военачальника в аэропорту.



Вскоре Вашингтон подтвердил, что авиаудар американская авиация нанесла по личному приказу президента Дональда Трампа. Причем такое решение глава государства принял без одобрения Конгресса США. Сам Трамп в свое оправдание заявил, что на руках Сулеймани кровь «миллионов человек». Затем и госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Сулеймани планировал вооруженные действия, жертвами которых стали бы жители Ирака, Ливана и Сирии. Генерал Касем Сулеймани прилетел в Багдад из Бейрута и американцы могли получить эту информацию, в том числе, и в результате предательства кого-то из ближайшего окружения генерала, либо от иракцев.





Но каким бы «злодеем» ни был генерал Сулеймани, действия США нельзя расценивать иначе как акт международного терроризма. Представим себе ситуацию: в Варшаву прибывает высокопоставленный американский генерал, например – председатель Комитета начальников штабов. И в момент встречи американского генерала представителями Войска Польского, по аэропорту наносится удар российской авиацией. Как бы это было расценено Вашингтоном и Варшавой и к каким бы последствиям привело?



Американская авиация нанесла удар по суверенному государству Ирак, нарушив его суверенитет, и убила на его территории официальное лицо третьей страны – Ирана. Касем Сулеймани не был преступником или террористом, он являлся кадровым военнослужащим иранских вооруженных сил. По Сулеймани не проводился международный трибунал, не выносилось решение об его осуждении.



Надо также отметить, что США не находится в состоянии войны ни с Ираном, ни, тем более, с Ираком. Поэтому оценка действий Вашингтона в данном случае может быть только одной – США совершили террористический акт на территории другого государства и убили несколько человек без суда и следствия.



Кем был Касем Сулеймани и кто его заменит

В иранской внешней политике генерал-майор Касем Сулеймани играл огромную роль. Его называли вторым в Иране человеком после аятоллы Али Хаменеи. Это, конечно, преувеличение, но среди иранских военачальников Сулеймани не просто находился в первых рядах по значимости, но занимал особое место.



Формально он был лишь командующим «Аль-Кудс» — специальным подразделением в составе Корпуса стражей исламской революции Ирана, созданным для защиты интересов Ирана и исламской революции за пределами страны. Фактически именно Сулеймани курировал все зарубежные военные операции Ирана, включая и боевые действия в Сирии, и деятельность шиитских военизированных формирований в Ливане и Ираке.



11 марта наступившего года Касему Сулеймани должно было бы исполниться 63 года. Он родился в далеком 1957 году и стал настоящим воспитанником исламской революции. Выходец из бедной крестьянской семьи, из горной деревни Канат-е Малек в провинции Керман, Касем Сулеймани окончил лишь пять классов начальной школы и с 13 лет трудился разнорабочим в городе Кермане. Затем юный Сулеймани устроился в городской департамент водоснабжения, где вскоре смог дослужиться до помощника инженера.



Таким образом, жизненный путь Сулеймани начался с вполне мирной профессии водоочистителя, но когда произошла Исламская революция, 22-летний Сулеймани записался в Корпус стражей Исламской революции. Этот шаг предопределил всю дальнейшую судьбу молодого иранца. Из крестьянского сына с пятиклассным образованием Сулеймани превратился со временем в одного из самых влиятельных и известных во всем мире иранских военачальников.





К слову, после прохождения 45-дневных курсов молодого бойца, Сулеймани сначала вернулся к мирной профессии – он вновь занялся проблемами водоснабжения в провинции Керман. И только когда грянула ирано-иракская война, молодой лейтенант Сулеймани принял участие в боевых действиях. Он сразу же хорошо зарекомендовал себя как отважный разведчик, действовавший со своим подразделением в тылу иракской армии. Военная карьера пошла в гору и в 30 лет Касем Сулеймани был уже командиром 41-й пехотной дивизии «Тараллах».



В 1990-е годы Сулеймани командовал соединениями Корпуса стражей исламской революции в юго-восточных провинциях Ирана, в родном Кермане. Именно там пролегал основной маршрут поставщиков наркотиков из Афганистана в Иран и Турцию. Касему Сулеймани удалось нанести серьезный удар по наркоторговцам. В 2000 году его назначили командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР.







В нашей стране имя Касема Сулеймани получило широкую известность после начала войны в Сирии. Говорят, что именно генерал Сулеймани смог убедить российского президента Владимира Путина ввести в Сирию российские войска. Как бы там ни было, но когда протурецкие боевики 24 ноября 2015 года сбили российский самолет, именно генерал Сулеймани лично руководил поисково-спасательной операцией, в результате которой был спасен российский летчик Константин Мурахтин.





Конечно, на одном этом основании причислять Касема Сулеймани к «друзьям» России не стоит. Сулеймани был лишь настоящим патриотом своей страны – Ирана, в интересах которого он действовал и воевал всю свою сознательную жизнь. Не зря в самом Иране Сулеймани еще при жизни считали национальным героем. Теперь же, когда он стал «шахидом», уважение к погибшему генералу выросло еще в несколько раз.



Мученическая смерть стала его наградой за непрестанную деятельность, которой он занимался все эти годы. Хотя он и ушел, но, по воле Аллаха, его работа и его путь не остановятся. Страшная месть ждет преступников, которые запятнали свои грязные руки его кровью и других мучеников вчера ночью,

— написал иранский лидер аятолла Али Хаменеи в своем «Твиттере» после сообщения об авиаударе по багдадскому аэропорту.



После убийства Касема Сулеймани новым командующим «Аль-Кудс» был назначен бригадный генерал Исмаил Каани. Этот иранский военачальник более двадцати лет занимал должность заместителя командующего силами специального назначения КСИР, а теперь сменил своего погибшего патрона. О назначении генерала Каани на высокую должность сообщил сам Али Хаменеи. Казачье Рождество. Перестрелки, копчёный гусь и христославы



К чему может привести убийство Сулеймани?

Понятно, что без последствий убийство такой значимой на Ближнем Востоке фигуры как генерал Сулеймани, не останется. В России заговорили о том, что действия США были большой ошибкой, которая приведет к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, возможно – к новым точкам напряженности. В самом Ираке, тем временем, ситуация также накалилась до предела. Естественно, что большинству иракцев бесчинства американских военных на своей территории очень не по душе. Не зря Трамп заявил о том, что США перебросят в Ирак дополнительные воинские контингенты.



Скорее всего, именно американские военные базы в Ираке станут первоочередной мишенью для нападений мстителей за Сулеймани. Причем нападать будут не иранцы, а сами иракцы – в этой стране проживает очень много шиитов, действуют проиранские вооруженные формирования, а градус ненависти к американцам очень высок.



Так, в толпе у американского посольства, которая осаждала хорошо охраняемую дипломатическую резиденцию после известия об убийстве Сулеймани и аль-Мухандис, мелькали и люди в форме иракской правительственной армии. Несмотря на то, что Багдаду помощь в создании новой армии оказывали как раз США, большинство солдат и офицеров иракских вооруженных сил все равно настроены к американской политике очень негативно.



В полную боевую готовность после убийства Сулеймани были приведены силы Армии обороны Израиля. Именно эта страна на протяжении последних сорока лет является главной мишенью угроз со стороны Ирана, поэтому у израильтян есть все основания полагать, что за смерть Сулеймани может попасть и им. Тем более, что в непосредственной близости от израильских границ – позиции ливанской «Хезболлы», которую и курировал погибший генерал Сулеймани.



Очень обеспокоена и Саудовская Аравия. В Эр-Рияде ожидают, что Иран может нанести удары по саудовским нефтяным объектам. Тем более, что поддержкой Тегерана пользуются йеменские повстанцы – хуситы и если потребуется, то иранцы могут выполнить свои планы руками хуситов.



Кстати, во время прошлогодних ударов по нефтяным объектам королевства США фактически не приняли никаких мер, что очень напугало саудовскую элиту – она почувствовала, что Вашингтон не такой уж и надежный покровитель, и если и будет решительно действовать, то лишь исходя из своих собственных интересов.





Мало кто сомневается, что вслед за убийством Сулеймани Иран активизирует свои военные программы, в том числе и проект по созданию собственного ядерного оружия. Кстати, именно Сулеймани называют в числе кураторов ядерной программы Ирана. Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев написал, что авиаудар по Багдадскому аэропорту и гибель Сулеймани фактически похоронили последние надежды на остановку иранской ядерной программы.



Для Москвы начало открытого вооруженного конфликта между Ираном и США или американскими союзниками крайне невыгодно. Поэтому легко предположить, что российская сторона начнет оказывать усиленную помощь Тегерану, чтобы повысить обороноспособность последнего в случае дальнейших агрессивных действий со стороны США.



Правда, есть и альтернативная точка зрения. Генерал Касем Сулеймани считался в иранском руководстве одним из самых последовательных противников любого примирения с США. Идейный революционер, он искренне ненавидел «Большого шайтана», как называл в свое время США аятолла Рухолла Хомейни, и не собирался мириться с Западом.



Теперь же, согласно альтернативному прогнозу, главный противник переговорного процесса покинул этот бренный мир, а значит, во внешней политике Ирана может восторжествовать как раз линия на переговоры. Что, разумеется, не означает отсутствия внешнего возмущения действиями американцев и даже каких-то ответных мер в виде нападений на американские военные объекты в Ираке или на саудовские танкеры. В любом случае, уже очевидно, что 2020 год будет на Ближнем Востоке очень непростым. Новый год на Ближнем Востоке начался с убийства Касема Сулеймани. Иранский генерал погиб в результате американского авиаудара, нанесённого по окрестностям багдадского аэропорта. Теперь и регион, и мир в целом застыли в напряжении.В ночь на 3 января ВВС США нанесли авиаудар по международному аэропорту в столице Ирака Багдаде. В результате атаки погибли командующий спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерал-майор Касем Сулеймани и заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Высокопоставленный иракец прибыл в аэропорт встречать генерала Сулеймани, прилетевшего в Багдад. Как раз во время встречи и был нанесен авиаудар.Оказались полностью уничтоженными два автомобиля — «Toyota Avalon» и микроавтобус «Hyundai Stareks», погибли 8 человек. Среди них, помимо генерала Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандис были начальник пресс-службы Сил народной мобилизации Ирака Мухаммед Аль Жабери и начальник службы логистики Сил народной мобилизации Ирака Хайдар Али, которые и были непосредственными руководителями встречи иранского военачальника в аэропорту.Вскоре Вашингтон подтвердил, что авиаудар американская авиация нанесла по личному приказу президента Дональда Трампа. Причем такое решение глава государства принял без одобрения Конгресса США. Сам Трамп в свое оправдание заявил, что на руках Сулеймани кровь «миллионов человек». Затем и госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что Сулеймани планировал вооруженные действия, жертвами которых стали бы жители Ирака, Ливана и Сирии. Генерал Касем Сулеймани прилетел в Багдад из Бейрута и американцы могли получить эту информацию, в том числе, и в результате предательства кого-то из ближайшего окружения генерала, либо от иракцев.Но каким бы «злодеем» ни был генерал Сулеймани, действия США нельзя расценивать иначе как акт международного терроризма. Представим себе ситуацию: в Варшаву прибывает высокопоставленный американский генерал, например – председатель Комитета начальников штабов. И в момент встречи американского генерала представителями Войска Польского, по аэропорту наносится удар российской авиацией. Как бы это было расценено Вашингтоном и Варшавой и к каким бы последствиям привело?Американская авиация нанесла удар по суверенному государству Ирак, нарушив его суверенитет, и убила на его территории официальное лицо третьей страны – Ирана. Касем Сулеймани не был преступником или террористом, он являлся кадровым военнослужащим иранских вооруженных сил. По Сулеймани не проводился международный трибунал, не выносилось решение об его осуждении.Надо также отметить, что США не находится в состоянии войны ни с Ираном, ни, тем более, с Ираком. Поэтому оценка действий Вашингтона в данном случае может быть только одной – США совершили террористический акт на территории другого государства и убили несколько человек без суда и следствия.В иранской внешней политике генерал-майор Касем Сулеймани играл огромную роль. Его называли вторым в Иране человеком после аятоллы Али Хаменеи. Это, конечно, преувеличение, но среди иранских военачальников Сулеймани не просто находился в первых рядах по значимости, но занимал особое место.Формально он был лишь командующим «Аль-Кудс» — специальным подразделением в составе Корпуса стражей исламской революции Ирана, созданным для защиты интересов Ирана и исламской революции за пределами страны. Фактически именно Сулеймани курировал все зарубежные военные операции Ирана, включая и боевые действия в Сирии, и деятельность шиитских военизированных формирований в Ливане и Ираке.11 марта наступившего года Касему Сулеймани должно было бы исполниться 63 года. Он родился в далеком 1957 году и стал настоящим воспитанником исламской революции. Выходец из бедной крестьянской семьи, из горной деревни Канат-е Малек в провинции Керман, Касем Сулеймани окончил лишь пять классов начальной школы и с 13 лет трудился разнорабочим в городе Кермане. Затем юный Сулеймани устроился в городской департамент водоснабжения, где вскоре смог дослужиться до помощника инженера.Таким образом, жизненный путь Сулеймани начался с вполне мирной профессии водоочистителя, но когда произошла Исламская революция, 22-летний Сулеймани записался в Корпус стражей Исламской революции. Этот шаг предопределил всю дальнейшую судьбу молодого иранца. Из крестьянского сына с пятиклассным образованием Сулеймани превратился со временем в одного из самых влиятельных и известных во всем мире иранских военачальников.К слову, после прохождения 45-дневных курсов молодого бойца, Сулеймани сначала вернулся к мирной профессии – он вновь занялся проблемами водоснабжения в провинции Керман. И только когда грянула ирано-иракская война, молодой лейтенант Сулеймани принял участие в боевых действиях. Он сразу же хорошо зарекомендовал себя как отважный разведчик, действовавший со своим подразделением в тылу иракской армии. Военная карьера пошла в гору и в 30 лет Касем Сулеймани был уже командиром 41-й пехотной дивизии «Тараллах».В 1990-е годы Сулеймани командовал соединениями Корпуса стражей исламской революции в юго-восточных провинциях Ирана, в родном Кермане. Именно там пролегал основной маршрут поставщиков наркотиков из Афганистана в Иран и Турцию. Касему Сулеймани удалось нанести серьезный удар по наркоторговцам. В 2000 году его назначили командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР.В нашей стране имя Касема Сулеймани получило широкую известность после начала войны в Сирии. Говорят, что именно генерал Сулеймани смог убедить российского президента Владимира Путина ввести в Сирию российские войска. Как бы там ни было, но когда протурецкие боевики 24 ноября 2015 года сбили российский самолет, именно генерал Сулеймани лично руководил поисково-спасательной операцией, в результате которой был спасен российский летчик Константин Мурахтин.Конечно, на одном этом основании причислять Касема Сулеймани к «друзьям» России не стоит. Сулеймани был лишь настоящим патриотом своей страны – Ирана, в интересах которого он действовал и воевал всю свою сознательную жизнь. Не зря в самом Иране Сулеймани еще при жизни считали национальным героем. Теперь же, когда он стал «шахидом», уважение к погибшему генералу выросло еще в несколько раз.— написал иранский лидер аятолла Али Хаменеи в своем «Твиттере» после сообщения об авиаударе по багдадскому аэропорту.После убийства Касема Сулеймани новым командующим «Аль-Кудс» был назначен бригадный генерал Исмаил Каани. Этот иранский военачальник более двадцати лет занимал должность заместителя командующего силами специального назначения КСИР, а теперь сменил своего погибшего патрона. О назначении генерала Каани на высокую должность сообщил сам Али Хаменеи.Понятно, что без последствий убийство такой значимой на Ближнем Востоке фигуры как генерал Сулеймани, не останется. В России заговорили о том, что действия США были большой ошибкой, которая приведет к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, возможно – к новым точкам напряженности. В самом Ираке, тем временем, ситуация также накалилась до предела. Естественно, что большинству иракцев бесчинства американских военных на своей территории очень не по душе. Не зря Трамп заявил о том, что США перебросят в Ирак дополнительные воинские контингенты.Скорее всего, именно американские военные базы в Ираке станут первоочередной мишенью для нападений мстителей за Сулеймани. Причем нападать будут не иранцы, а сами иракцы – в этой стране проживает очень много шиитов, действуют проиранские вооруженные формирования, а градус ненависти к американцам очень высок.Так, в толпе у американского посольства, которая осаждала хорошо охраняемую дипломатическую резиденцию после известия об убийстве Сулеймани и аль-Мухандис, мелькали и люди в форме иракской правительственной армии. Несмотря на то, что Багдаду помощь в создании новой армии оказывали как раз США, большинство солдат и офицеров иракских вооруженных сил все равно настроены к американской политике очень негативно.В полную боевую готовность после убийства Сулеймани были приведены силы Армии обороны Израиля. Именно эта страна на протяжении последних сорока лет является главной мишенью угроз со стороны Ирана, поэтому у израильтян есть все основания полагать, что за смерть Сулеймани может попасть и им. Тем более, что в непосредственной близости от израильских границ – позиции ливанской «Хезболлы», которую и курировал погибший генерал Сулеймани.Очень обеспокоена и Саудовская Аравия. В Эр-Рияде ожидают, что Иран может нанести удары по саудовским нефтяным объектам. Тем более, что поддержкой Тегерана пользуются йеменские повстанцы – хуситы и если потребуется, то иранцы могут выполнить свои планы руками хуситов.Кстати, во время прошлогодних ударов по нефтяным объектам королевства США фактически не приняли никаких мер, что очень напугало саудовскую элиту – она почувствовала, что Вашингтон не такой уж и надежный покровитель, и если и будет решительно действовать, то лишь исходя из своих собственных интересов.Мало кто сомневается, что вслед за убийством Сулеймани Иран активизирует свои военные программы, в том числе и проект по созданию собственного ядерного оружия. Кстати, именно Сулеймани называют в числе кураторов ядерной программы Ирана. Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев написал, что авиаудар по Багдадскому аэропорту и гибель Сулеймани фактически похоронили последние надежды на остановку иранской ядерной программы.Для Москвы начало открытого вооруженного конфликта между Ираном и США или американскими союзниками крайне невыгодно. Поэтому легко предположить, что российская сторона начнет оказывать усиленную помощь Тегерану, чтобы повысить обороноспособность последнего в случае дальнейших агрессивных действий со стороны США.Правда, есть и альтернативная точка зрения. Генерал Касем Сулеймани считался в иранском руководстве одним из самых последовательных противников любого примирения с США. Идейный революционер, он искренне ненавидел «Большого шайтана», как называл в свое время США аятолла Рухолла Хомейни, и не собирался мириться с Западом.Теперь же, согласно альтернативному прогнозу, главный противник переговорного процесса покинул этот бренный мир, а значит, во внешней политике Ирана может восторжествовать как раз линия на переговоры. Что, разумеется, не означает отсутствия внешнего возмущения действиями американцев и даже каких-то ответных мер в виде нападений на американские военные объекты в Ираке или на саудовские танкеры. В любом случае, уже очевидно, что 2020 год будет на Ближнем Востоке очень непростым. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





119 Источник Похожие новости Гром победы, раздавайся? Кому навредил упавший пиар-истребитель? Убийство иранского генерала обнажает слабость США Тихоокеанские «Барсы»: сломанный меч империи Месть за "Северный поток — 2": санкции ЕС против США — вопрос времени Топ-5 причин, почему ММА популярнее и успешнее любого вида спорта Новости партнеров