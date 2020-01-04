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Убийство генерала Сулеймани спровоцировало экстренные заседания в Иране и Израиле

04 января 2020, 00:24  •  16 • В мире
Убийство американскими военными генерала КСИР Касема Сулеймани вынудило власти Ирана, а также Израиля собраться на экстренные заседания. Проходят они, судя по сообщениям СМИ, практически параллельно друг другу.
Иранские СМИ сообщают о том, что в Тегеране проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности республики. Ожидается, что на нём иранские власти выработают план ответа за убийство командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Но не только в Тегеране собрались на экстренное совещание. Убийство иранского генерала спровоцировало столь же экстренное совещание с военными и спецслужбами и в Израиле, которое созвал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Сообщается также, что после авиаудара по Сулеймани и встречающим его в аэропорту подразделения Армии обороны Израиля приведены в состояние повышенной боевой готовности. Израильские военные ожидают атаки со стороны Палестины и ливанских группировок.

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