Убийство генерала Сулеймани спровоцировало экстренные заседания в Иране и Израиле

Иранские СМИ сообщают о том, что в Тегеране проходит экстренное заседание Совета национальной безопасности республики. Ожидается, что на нём иранские власти выработают план ответа за убийство командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Но не только в Тегеране собрались на экстренное совещание. Убийство иранского генерала спровоцировало столь же экстренное совещание с военными и спецслужбами и в Израиле, которое созвал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Сообщается также, что после авиаудара по Сулеймани и встречающим его в аэропорту подразделения Армии обороны Израиля приведены в состояние повышенной боевой готовности. Израильские военные ожидают атаки со стороны Палестины и ливанских группировок.