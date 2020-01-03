Убийство генерала Сулеймани: Ошибка, авантюра или месть Америки? Мнения экспертов

Весь мир взбудоражила новость о смерти командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. И не просто смерти, а жестокого убийства.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило об убийстве Сулеймани. По данным СМИ, его самолёт едва успел прибыть в аэропорт, а сам генерал выйти из него, как был нанесён авиаудар. В результате авианалёта погибли все, кто в тот момент находился у самолёта.

Один из высокопоставленных политиков уточнил, что тело Сулеймани опознали по его кольцу. В Иранее объявлен трёхдневный траур.

СМИ не исключили, что убийство иранского генерала может оказаться "потенциальным поворотным моментом" - катализатором, который приведёт к жестокому возмездию Тегерана против Соединённых Штатов и Израиля.

В Пентагоне сделали официальное признание того, что удар американских ВВС был не случайным, а иранского генерала убили по приказу президента США Дональда Трампа. Только в военном ведомстве посчитали это "обороной" и попыткой сдержать Иран от будущих атак против американских военных.

Реакция в ООН

Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар не стала щадить США за совершённое преступление, заявив, что убийство как Сулеймани, так и Абу Махди аль-Мухандиса "является чрезвычайно незаконным и нарушает международное право прав человека". Об этом она написала у себя в Twitter.

Калламар подчеркнула, что "вне контекста активных боевых действий использование беспилотников или других средств для целенаправленного убийства почти никогда не будет законным".

"Чтобы быть оправданным в соответствии с международным правом прав человека, преднамеренно смертельная или потенциально смертельная сила может быть использована только там, где это строго необходимо для защиты от неизбежной угрозы жизни, - отметила спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ. - Другими словами, тот, кто нацелился на этих двух мужчин, должен будет продемонстрировать, что нацеленные лица представляют собой неизбежную угрозу для других".

Очень знаковая фигура

Политический эксперт Семён Багдасаров у себя в телеграм-канале пояснил, кто такой Касем Сулеймани и чем он известен.

"Касем Сулеймани командовал спецподразделением Корпуса стражей исламской революции. Называются они "Аль-Кудс" (Иерусалим на арабском языке). Корпус был создан ещё в 80-х годах для проведения специальных операций за пределами Ирана и делился на разные секторы. Соответственно, в эти секторы входили различные государства", - пояснил политический эксперт.

Он заметил, что речь идёт об элитной части КСИР.

"Её командир всегда занимал важное место в иерархии высшего военного командования в Иране, по сути, напрямую подчиняясь рахбару - духовному лидеру Ирана, которым на сегодняшний день является Великий аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи, - подчеркнул Багдасаров. - То есть это очень знаковая фигура".

Журналист-международник Аббас Джума у себя на странице в Twitter отметил, что "Сулеймани - национальный герой" и "символ сопротивления".

"Для многих иранцев он святой. И его смерть повлечёт за собой серьёзные последствия", - пояснил он.

Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи уже пообещал отомстить. И эксперты не исключают, что "ответ последует в ближайшее время".

"Больше чем убийство важной фигуры"

Российский сенатор Константин Косачев на своей странице в Facebook заметил, что убийство иранского генерала на улучшение обстановки на Ближнем Востоке не повлияет, добавив, что "негативные последствия очевидны уже сейчас". Среди них предсказание ответных ударов.

"Непременно последуют ответные удары, не хочется пророчить, но могут погибнуть американцы", - отмечает сенатор, обратив внимание на то, что в Конгрессе не согласованный с ними удар по Сулеймани вызвал встревоженность, и теперь от Трампа требуют объяснений.

Во-вторых, убийство генерала означает, по мнению Косачева, что "Трамп не решает и внутренние задачи", а в случае обострения ситуации предсказывает главе Белого дома падение популярности.

Кроме того, как считает Косачев, "разбомблены" последние надежды на урегулирование проблемы иранской ядерной программы".

"Иран может форсировать изготовление ядерного оружия, даже если не собирался этого делать, - обращает особое внимание российский сенатор. - Таким образом, полагаю, это даже больше чем убийство важной фигуры - это ошибка".

Косачев полагает, что такая ошибка вытекает из "типичной американской привычки персонализировать любую проблему: "надо убрать Саддама (Милошевича, Януковича, Каддафи, Бен Ладена и т.п.), и всё решится". По мнению эксперта, это только "логика шоу, а не политики", которая "может больно ударить бумерангом по организаторам шоу".

Чуть ранее в интервью РИА Новости он заметил, что убийство иранского генерала - это "наихудший сценарий развития событий", и пояснил, что случившееся весьма напоминает "месть американцев" за нападение на посольство США в Багдаде.

Авантюра?

В МИД России убийство иранского генерала рассматривают как "авантюрный шаг", который приведёт к дальнейшему росту напряжённости в регионе.

"Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана", - пояснили в российском дипведомстве в ответ на вопрос РИА Новости.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф тоже считает случившееся "мошенническим авантюризмом", а также "актом международного терроризма" США.

"Акт международного терроризма США, направленный на убийство генерала Сулеймани - наиболее эффективную силу, борющуюся с ИГИЛ, Аль-Нусрой, Аль-Каидой (организации, деятельность которых в Российской Федерации запрещена - ред.) и др., - чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией", - предупредил иранский дипломат на своей странице в Twitter.

По его мнению, именно Америка несёт ответственность "за все последствия своего мошеннического авантюризма".

Советник президента Ирана Хесамаддин Ашна, в свою очередь, у себя в Twitter подчеркнул, что "Трамп своими азартными играми создал для Соединённых Штатов опасные условия в регионе". По мнению Ашны, глава Вашингтона переступил "красную линию" и теперь должен быть готов к последствиям своего поступка.

"Сараевский выстрел" для Ближнего Востока?

Журналист, депутат Госдумы Евгений Примаков у себя в телеграм-канале заметил, что убийство генерала Сулеймани в аэропорту Багдада "резко ухудшит ситуацию в Ближневосточном регионе и осложнит за его пределами".

"Сулеймани не был каким-то там "полевым командиром" или "террористом", он - официальное лицо, командующий Аль-Кудс (КСИР), генерал. От него зависела ситуация и в Ираке, и в Ливане, и в Сирии, - подчёркивает Примаков. - Человек безусловно опасный для Израиля и США. Он был очень умён, принципиален и дальновиден.

По предположению эксперта, "многие американские контртеррористические операции в Ираке были бы невозможны без координации с его людьми". Примаков уверен в ответе Тегерана. Но при этом задаётся вопросами: как и где?

"В Багдаде осаждено посольство США, и уже была информация, что иракские спецслужбы настоятельно советовали американцам эвакуироваться как можно скорее - и это было ещё до убийства Касема Сулеймани, - напомнил журналист. - Насколько силовой ответ Тегерана поможет Трампу набрать очки в предвыборной гонке? Насколько помешает? Будет ли дальнейшая эскалация, ведь США старательно и безрассудно давили на Иран, разрушая "ядерную сделку" - Совместный всеобъемлющий план действий, и в Вашингтоне были (и остаются) люди, которые ставят на "новую победоносную войну".

Примаков также задаётся вопросом, "станет ли ракета по цели в Багдаде "сараевским выстрелом"для Ближнего Востока?", подчеркнув, что "слишком много рисков".