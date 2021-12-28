Убийство донбасского командира ВСУ сопроводили циничным обещанием: "Флешмоб только начинается"

ВСУ сообщили о расстреле командира Республиканской гвардии ДНР.

В Сети был опубликован видеоролик с прицельным убийством командира Республиканской гвардии ДНР. Как сообщает "Новороссия", комментарий к видеокадрам расправы гласит: "Флешмоб только начинается".

По предварительной информации, убийство осуществили украинские военные.

На кадрах запечатлено, как человек в камуфляже движется по пересечённой местности. На него наведён прицел - внезапно раздаётся выстрел, и человек падаёт.

Утверждается, что убитый - комвзвода одной из бригад Народной милиции ДНР лейтенант Баралгин.

Автор ролика не обошёлся лишь циничным "флешмобом", он язвительно пожелал сослуживцам Баралгина отменного здоровья.

Где и когда всё произошло, не уточняется. Знаков различия на форме тоже не видно.