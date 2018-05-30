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Убийство Аркадия Бабченко было инсценировано: «жертва» громкого преступления жив-здоров и появился перед камерами

30 мая 2018, 18:09  •  162 • В России

В среду, 30 мая, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что журналист Аркадий Бабченко жив. Как заявил глава спецслужбы Василий Грицак, правоохранителям незалежной удалось предотвратить покушение на военного корреспондента.

«Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию», - сказал Грицак.

Российский журналист Бабченко жив, - СБУ.

Также руководитель СБУ объявил о задержании предполагаемого организатора покушения. По его словам, подозреваемого арестовали в Киеве «около трех часов назад».

А после этого к журналистам вышел сам Бабченко, который рассказал представителям СМИ о том, как месяц назад ему сообщили о том, что его хотят убить, и предложили поучаствовать в спецоперации.

Напомним, ранее появилась информация о том, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит во вторник вечером, 29 мая, в Киеве. Сообщалось, что ему трижды выстрелили в спину на лестничной площадке, когда он возвращался домой из магазина, при этом от полученных ранений военный корреспондент якобы скончался по дороге в больницу.

Как сообщал сайт kp.ru, после этого на Украине возбудили уголовное дело об умышленном убийстве. Начальник управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что профессиональная деятельность журналиста рассматривается как главная версия его убийства.

Причем в незалежной поспешили обвинить во всем Россию. В частности, глава МИД Украины Павел Климкин предположил, что к произошедшему может быть причастна наша страна.

Между тем Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело об убийстве россиянина. А министерство иностранных дел РФ потребовало от киевских властей приложить все усилия для оперативного расследования убийства. В Кремле также настаивают на тщательном расследовании трагедии. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Украина стала очень опасным местом для журналистов.

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