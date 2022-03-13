Убийство американского журналиста New York Times на Украине. Разоблачение фейка

В интернете стали активно распространяться фейковые сообщения после того, как на Украине был убит американский журналист Брент Рено. Украинцы, не разобравшись в ситуации, бросились обвинять в этом Россию.

Американец Брент Рено погиб в городе Ирпень. В Сети "гуляет" фейк, что Рено якобы убит русскими. Телеграм-каналы и СМИ, публикующие этот вброс, ссылаются на начальника киевской полиции.

Телеграм-канал "Война с фейками" разоблачил вброс.

Правда заключается в том, что сейчас Ирпень полностью контролируется ВСУ и отрядами территориальной самообороны. Более того, украинские военные прекрасно знали, что в этом районе работают журналисты. ВСУ должны были обеспечить безопасность корреспондентов.

Коллега Рено рассказал, что после проезда КПП по ним сразу же открыли огонь. Кто и по какой причине открыл стрельбу, пока не установлено. Также есть информация, что представитель New York Times выразил сожаление, говоря о смерти Рено. И уточнил, что Брент Рено не работал на NYT с 2015 года. Редакция не отправляла его на Украину.

Снимок пресс-карты Рено тоже не внушает доверия: во-первых, пресс-карта могла быть выдана в период его работы в NYT, а во-вторых, фотография журналиста взята из "Википедии" - таким образом, документ и вовсе может быть поддельным.

Не исключено, что журналист являлся сотрудником разведки США, который работал ранее в Ираке и Афганистане. Это доказывают факты из его биографии.