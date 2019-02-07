«Убийства совершали осознанно и с удовольствием»: как пособники фашистов стали героями современной Эстонии

75 лет назад бывший глава Эстонии Юри Улуотс обратился к соотечественникам с призывом вступать в ряды СС. Впрочем, по словам экспертов, граждане страны с правыми взглядами и без лозунгов Улуотса добровольно становились членами коллаборационистских формирований. Несмотря на многочисленные доказательства участия националистов в военных преступлениях, в современной Эстонии их не только оправдывают, но и чествуют как героев.

Юри Улуотс родился 13 января 1890 года в эстонской деревне Кирбла. Окончив гимназию в городе Пярну, учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. После объявления независимости Эстонии преподавал право в Тартуском университете, работал журналистом и занимался политикой. В 1938 году Улуотс возглавил парламент Эстонии, а в 1939-м стал премьер-министром страны. После захвата территории республики гитлеровскими войсками он сразу же стал сотрудничать с оккупационной администрацией, возглавив созданный при содействии гитлеровцев Эстонский Национальный комитет.

7 февраля 1944 года Улуотс в радиообращении призвал эстонцев вступать добровольцами в СС, чтобы противостоять Красной армии. В августе того же года он повторил свой призыв, назвав фашистов «спасением» Эстонии.

В конце сентября 1944 года, перед освобождением Прибалтики советскими войсками от немецко-фашистских оккупантов Улуотс бежал в Стокгольм, но через три месяца — 9 января 1945 года — умер от рака в больнице Стуребю. В 2008 году его останки были торжественно перезахоронены на эстонском кладбище в Кирбле.

Юри Улуотс — бывший премьер Эстонии

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По мнению историков, в коллаборационистских призывах Улуотса не было ничего необычного. «Всё время, пока Эстония находилась под немецкой оккупацией, местные жители с правыми взглядами активно сотрудничали с нацистами», — рассказал в интервью RT президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Эстонский коллаборационизм

«Но отношения между эстонцами и немцами не всегда были дружескими. Столетиями немецкие помещики владели землями в Прибалтике, а эстонские крестьяне работали на них. Когда Эстония начала борьбу за независимость, дома помещиков стали поджигать, а самих немцев убивать. Тем не менее, согласно гитлеровскому плану «Ост», 80% эстонцев подлежали онемечиванию — это один из наивысших показателей среди негерманских народов, — пояснил Межевич. — Уничтожить или выселить планировалось около 20% жителей Эстонии. Русских, чехов и поляков ждала значительно более печальная участь. Расовые планы Гитлера воодушевили многих эстонцев, имевших правые взгляды, и толкнули их на сотрудничество с нацистами».

По словам эксперта, Эстония под немецкой оккупацией получила некоторое самоуправление и марионеточное правительство, которое возглавил Хяльмар-Йоханнес Мяэ.

«В июле 1941 года на основе правых эстонских организаций, существовавших ещё до войны, при участии так называемого самоуправления, а также абвера и РСХА, началось формирование военизированной структуры «Омакайтсе» («Самооборона»). В начале войны её члены нападали на небольшие отряды красноармейцев, убивали советских активистов и помогали гитлеровцам конвоировать военнопленных. После того, как Прибалтика была полностью оккупирована, масштабы деятельности «Омакайтсе» возросли. До ноября 1941-го её члены провели более 5 тыс. облав, арестовали около 41 тыс. «неблагонадёжных» граждан и казнили свыше 7 тыс. из них», — отметил в беседе с RT методист научно-методического отдела Музея Победы кандидат исторических наук Дмитрий Суржик.

Отряд «Омакайтсе» в Мынисте в августе 1941 года

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По словам эксперта, координацию деятельности «Омакайтсе» осуществлял командир айнзатцкоманды 1А штурмбанфюрер СС Мартин Зандбергер. Из членов «Самообороны» сначала формировались охранные отряды и охранные батальоны, а затем и национальные подразделения СС. В 1943 году общее количество членов «Омакайтсе» достигло 90 тыс. человек.

Аппарат полиции безопасности и СД на территории Эстонии делился на две части: немецкую и эстонскую. Представители последней должны были проводить аресты антифашистов, антипартизанские акции, организовывать охрану мест лишения свободы и конвоирование людей, угоняемых в рабство в Германию. Отдельной структурой, боровшейся с инакомыслием, являлась эстонская политическая полиция. Осенью 1941 года началось формирование эстонских полицейских частей, на базе которых было создано 26 отдельных батальонов вспомогательной полиции.

В августе 1942 года немецкая администрация объявила о начале формирования Эстонского легиона СС. В его состав вступали бойцы ранее созданных полицейских батальонов, «Омакайтсе» и просто добровольцы призывного возраста.

Первым подразделением Эстонского легиона СС стал батальон «Нарва», включённый в состав дивизии СС «Викинг». Вслед за ним в мае 1943 года была сформирована Эстонская добровольческая бригада СС и ряд небольших эсэсовских частей. Зимой-весной 1944 года началось формирование 20-ой гренадёрской дивизии СС. Её основу составили ранее существовавшие эстонские подразделения полиции и СС, разбавленные мобилизованной в Эстонии молодёжью.

Летом и осенью 1944-го дивизия понесла тяжёлые потери в боях с наступающей Красной армией и была направлена на переформирование на территорию Германии. В 1945 году она принимала участие в боях на востоке Германии, после чего отступила в Чехословакию. В мае часть личного состава дивизии попала в плен Красной армии, остальные эстонские бойцы СС успели бежать на Запад и сдаться англо-американским войскам.

Преступления против человечности

К началу войны еврейское население Эстонии было относительно немногочисленными по сравнению с другими прибалтийскими республиками и Польшей. Кроме того, большая часть его представителей успела эвакуироваться в советский тыл летом 1941 года. На оккупированных территориях осталось около тысячи евреев. Их уничтожение было официально возложено на эстонских коллаборационистов из «Омакайтсе» и вспомогательные полицейские подразделения.



В отличие от других стран в Эстонии не создавались гетто и не устраивались погромы. Эстонские евреи — от детей до стариков — были переписаны, арестованы и расстреляны по формально вынесенным приговорам. Руководили убийствами члены айнзатцкомманды 1А. Непосредственными исполнителями расстрелов выступали эстонские коллаборационисты.

Плакат с призывом вступать в ряды СС

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В январе 1942 года оккупационная администрация рапортовала в Берлин о том, что Эстония «полностью очищена» от евреев. По подсчётам историков, из оставшихся на оккупированных эстонских территориях выжили не более 12 представителей этого народа.

В 1942—1943 годах на территории Эстонии массово уничтожали евреев, вывезенных из Чехии, Германии, Франции и других европейских стран. В урочище Калеви-Лийва эстонскими коллаборационистами под руководством немцев были убиты от 3 до 6 тыс. европейских евреев и советских военнопленных. В концлагерях Клоога и Вайвара погибли около 6 тыс. евреев, в лагере Эреда — порядка 1,4 тыс. Эстонские коллаборационисты использовались также для конвоирования и уничтожения евреев и советских военнопленных на территории Белоруссии, Польши, Литвы и Украины. 36-ой эстонский полицейский батальон принимал участие в карательных операциях в районе белорусского города Новогрудок, в том числе в ликвидации Новогрудского гетто.

Согласно воспоминаниям очевидцев, выполняя приказы немецкого командования, бойцы «Омакайтсе» и эстонских полицейских батальонов проявляли чрезвычайную жестокость. В документах можно найти упоминания о том, что они вели обречённых на гибель людей на верёвках, как собак, протыкали им носы железными крючками и выкручивали суставы.

Медучреждения Украины не могут получить лекарства из-за отстранения Супрун «Жертвами эстонских коллаборационистов становились не только евреи и военнопленные. С таким же садизмом они расправлялись с жившими в Прибалтике русскими и своими соотечественниками, не разделяющими нацистских взглядов», — подчеркнул Николай Межевич.

По словам Дмитрия Суржика, за время войны на территории Эстонии нацистами и их местными пособниками были уничтожены 64 тыс. советских военнопленных и 61 тыс. гражданских лиц.

Убийцы-герои

Несмотря на все те преступления, которые совершали фашистские пособники в годы войны, в современной Эстонии проходит ежегодный сбор бывших бойцов СС и членов ультраправых организаций, приуроченный к годовщине боёв под Синимяэ, в которых 20-ая гренадерская дивизия СС столкнулась с советскими войсками. Эти мероприятия регулярно посещают эстонские политики и чиновники.

Памятник легионерам СС в посёлке Лихула

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В 2014 году в посёлке Тори с почестями был похоронен Харальд Нугисекс — унтершарфюрер СС и обладатель Рыцарского креста Железного креста. Гроб эсэсовца был накрыт государственным флагом Эстонии, а Урмас Рейнсалу (на тот момент — министр обороны Эстонии, а сейчас — министр юстиции) в своём выступлении назвал Нугисекса «легендарным военным».

«Героями эстонской истории сегодня, к сожалению, стали люди в эсэсовской униформе со шмайсерами в руках. Однако руководство страны не желает открыто отождествлять себя с теми, кто находился на скамье подсудимых в Нюрнберге, поэтому идёт на хитрые уловки. Служивших Гитлеру коллаборационистов объявляют одновременно «борцами за свободу» и «бедными ребятами, которых насильно загоняли в СС». Это, конечно, неправда. Основная масса эстонских коллаборационистов шла служить Гитлеру добровольно, а убийства гражданского населения совершали осознанно и с удовольствием», — подытожил Николай Межевич.