Убийства русских за деньги: О сделке США напомнил "Голос Мордора"

Twitter-канал "Голос Мордора" прокомментировал публикацию The New York Times, где содержалась информация о якобы возможном сотрудничестве России с боевиками, приближёнными к "Талибану"*.

В статье утверждалось, будто бы российские спецслужбы могли предложить бандформированиям в Афганистане охотиться на военнослужащих США за денежное вознаграждение. В Министерстве иностранных дел РФ материал NYT назвали фейком.

Ресурс в Twitter написал о том, что ситуация в действительности была совершенно обратной и на самом деле имела место ранее.

То, что американцы платили афганским бандитам за убийства советских солдат - факт. И не только платили, а ещё давали для этого оружие и снаряжение, - заявил автор канала.

Напомним, в Белом доме также усомнились в достоверности статьи NYT. Там, в частности, подчеркнули, что американский президент Дональд Трамп не был проинформирован об этом.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена