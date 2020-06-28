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Убийства русских за деньги: О сделке США напомнил "Голос Мордора"

28 июня 2020, 17:00  •  56 • Политика
О сделке США с афганскими боевиками напомнил "Голос Мордора". Автор канала, комментируя фейк NYT, подчеркнул, что описываемая в статье ситуация в действительности была совершенно обратной и на самом деле имела место ранее. Так, американские власти платили членам группировок деньги за убийства русских.
Twitter-канал "Голос Мордора" прокомментировал публикацию The New York Times, где содержалась информация о якобы возможном сотрудничестве России с боевиками, приближёнными к "Талибану"*.
В статье утверждалось, будто бы российские спецслужбы могли предложить бандформированиям в Афганистане охотиться на военнослужащих США за денежное вознаграждение. В Министерстве иностранных дел РФ материал NYT назвали фейком.
Ресурс в Twitter написал о том, что ситуация в действительности была совершенно обратной и на самом деле имела место ранее.
То, что американцы платили афганским бандитам за убийства советских солдат - факт. И не только платили, а ещё давали для этого оружие и снаряжение, - заявил автор канала.
Напомним, в Белом доме также усомнились в достоверности статьи NYT. Там, в частности, подчеркнули, что американский президент Дональд Трамп не был проинформирован об этом.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

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