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Убийства, пытки, похищения – экс-офицер СБУ признал, как подавили Русскую весну

18 сентября 2020, 17:20  •  20 • Украина

В 2014-15 годах СБУ громила пророссийские силы на Украине, не брезгуя никакими способами – от незаконных задержаний, до похищений и убийств людей.

Об этом в интервью Владимиру Горбовскому рассказал перешедший на сторону России бывший сотрудник центрального аппарата СБУ подполковник Василий Прозоров.

«Насчёт того, что никого не вешают по столбам – да, не вешают, а в посадках закапывают, и в СИЗО сидит много народу по высосанным из пальца обвинениям, которые сидят годами до суда, таких тоже хватает.

Я хочу сказать, что СБУ незаконными методами, достаточно жестоко, но эффективно погасило в 2014-2015 годах пророссийские настроения. Скажем так, оно их не искоренило, но загнало под плинтус. Потому что беззаконные задержания и расправы – это было в порядке вещей», – заявил Прозоров.

При этом он отметил, что задержания СБУ, с целью уничтожения пророссийского сопротивления имели массовый характер.

«Я уже неоднократно говорил, что ходовым боеприпасом в 2014 году были любые гранаты. Не потому что они использовались в боевых действиях, а потому что на любом задержании человеку засовывали гранату, и у него изымалась граната, и сразу автоматически давали статью за незаконное хранение оружия.

Против него возбуждали дело за пост в соцсетях по статье «содействие террористической деятельности», «государственная измена», «подрыв конституционного строя» и попутно возбуждалось «незаконный оборот оружия». Потом человек сидел несколько лет в СИЗО, его первые несколько месяцев пытали, пока шло следствие, пытаясь выбить из него признательные показания. Я сейчас говорю про среднестатистического жителя Донбасса.

Потом дело передавалось в суд, неторопливо рассматривалось, и в итоге при судебном процессе дело по статье, допустим, об измене родине или террористической деятельности разваливалось, а статья за незаконный оборот оружием оставалась, и человек получал 5 лет с отсрочкой приговора на 3 года. С учётом отсиженных выходил, но естественно, выходил уже сломленный с подорванным здоровьем, и о каком сопротивлении может идти речь? Очень эффективный ход со стороны СБУ», – подчеркнул подполковник.

Он добавил, что в 2014-15 годы на Украине творился тотальный «беспредел»: людей могли похищать и убивать, а в Мариуполе происходил «настоящий ужас», в котором участвовали националистические подразделения.

«Вы знаете, трудно говорить, какого процента людей это коснулось. Потому что есть официальная статистика в отношении возбуждения уголовных дел, а ведь есть масса людей, которые просто пропали, и их просто нет. Они в 2014 году просто вышли из дома – и всё, шесть лет о них никто ничего не знает.

Потому что 2014 год – это год беспредела – как со стороны государства, так и со стороны различных подразделений. Я сейчас говорю про различные добровольческие батальоны. По личному опыту могу сказать, что Мариуполь летом 2014 года происходил настоящий ужас», – рассказывал Василий Прозоров.

Ранее Геннадий Корбан, бывший соратник олигарха Игоря Коломойского, хвастался, что весной 2014 года провел в Днепропетровске жесткую зачистку всех противников Евромайдана и России, прибегая к нарушению закона.

«Когда мы пришли сюда к власти, первое, что мы сделали, — мы подавили любое пророссийское подполье, любые пророссийские настроения… Законно – незаконно, но мы это сделали», — сказал Корбан.

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