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Убийства мирных жителей Донбасса стоят дороже? Порошенко пообещал украинским воякам увеличить зарплату

02 марта 2019, 17:39  •  140 • Политика
С 1 апреля украинским военным, которые воюют в Донбассе, президент Украины Петр Порошенко пообещал увеличить зарплату. Доплачивать украинским воякам планируют примерно по $75. То есть убийства мирных жителей Донбасса стоят дороже, если судить по подходу Порошенко? Ведь не секрет, что в основном жертвами ВСУ становятся именно мирные жители ДНР и ЛНР.
Очередное предвыборное обещание дал президент Украины Петр Порошенко менее чем за месяц до дня "Х". На этот раз он решил сменить трибуну на опорный пункт украинских десантников в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Там он пообещал украинским воякам, которые "утюжат" Донбасс, увеличить зарплату. Щедрость украинского президента, в перерасчете на доллары, составила почти $75.
"Я принял решение и поручаю министру повысить уровень денежного обеспечения тех бойцов, которые находятся на передовой, - цитирует слова Порошенко его пресс-служба. - Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение - доплату на первой линии - поднять на 2000 грн (те самые почти $75). Минимальная доплата должна составлять 12 тысяч грн. для каждого военнослужащего".
Но эти деньги, как уточнил президент, начнут выплачивать только с 1 апреля. То есть как раз со следующего после выборов президента Украины дня (они, напомним, пройдут 31 марта).
Удивляет сам подход. Напрашивается вопрос: то есть убийства мирных жителей Донбасса стоят дороже, если судить по обещаниям Порошенко? Ведь ни для ополченцев, ни для международных наблюдателей из ОБСЕ, ни для России не секрет, что в основном жертвами ВСУ становятся именно мирные жители ДНР и ЛНР.

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