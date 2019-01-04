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Убивший сотрудника Госохраны в Киеве пришел в полицию с адвокатом — СМИ

04 января 2019, 13:24  •  30 • В мире
Как сообщают средства массовой информации, мужчина, убивший сотрудника управления охраны первых лиц Украины, сам сдался полиции. Он пришёл в отделение со своим адвокатом.
Убивший сотрудника Госохраны в Киеве пришел в полицию с адвокатом.
Около жилого комплекса "Французский квартал" в Киеве в результате драки погиб 26-летний Василий Хмельнюк, он состоял на службе управления охраны первых лиц Украины.
Как сообщают СМИ, у Хмельнюка произошел конфликт с мужчиной, который выгуливал собак. В результате словесная перепалка перешла в рукоприкладство, и он ударил сотрудника охраны правительства по голове, от этого Хмельнюк скончался. В сознание после удара он так и не приходил. Сразу после инцидента убийца сбежал, но потом пресс-служба полиции сообщила, что сбежавший пришёл сам в отделение с адкокатом, и сейчас с ним проводят первоочередные следственные действия.
Некоторые СМИ также сообщали, что ранее была установлена личность подозреваемого — это житель украинской столицы 1982 года рождения бывший боксер Петр Очеретяный. Киевская полиция пока эту информацию не подтверждала.

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