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Убивший мэра Гданьска грабитель банков не признал своей вины
14 января 2019, 23:54 • 42 • В мире
27-летний житель Гданьска, ранее отбывавший тюремное заключение за ограбления банков и задержанный за убийство мэра Гданьска Павла Адамовича, не признал своей вины. Об этом журналистам заявила представитель прокуратуры города Гражина Ваврынюк.
Ранее вечером в воскресенье мужчина, вооружённый ножом, напал на Адамовича в ходе благотворительного концерта WOŚP в Гданьске. В результате инцидента мэр получил несколько ранений, в том числе в область сердца, после чего в понедельник умер в больнице, так и не придя в сознание.
Пока полиция не сообщает о мотивах напавшего на мэра. Как сообщали присутствовавшие на мероприятии журналисты, перед нападением мужчина кричал, что якобы был незаконно приговорён к лишению свободы.
"Закончен допрос подозреваемого, он не признал вину в совершении преступления", - сказала им представитель прокуратуры. По её словам, прокурор направил в суд заявление о временном аресте.
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