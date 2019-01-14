Убивший мэра Гданьска грабитель банков не признал своей вины

27-летний житель Гданьска, ранее отбывавший тюремное заключение за ограбления банков и задержанный за убийство мэра Гданьска Павла Адамовича, не признал своей вины. Об этом журналистам заявила представитель прокуратуры города Гражина Ваврынюк.

Ранее вечером в воскресенье мужчина, вооружённый ножом, напал на Адамовича в ходе благотворительного концерта WOŚP в Гданьске. В результате инцидента мэр получил несколько ранений, в том числе в область сердца, после чего в понедельник умер в больнице, так и не придя в сознание.

Пока полиция не сообщает о мотивах напавшего на мэра. Как сообщали присутствовавшие на мероприятии журналисты, перед нападением мужчина кричал, что якобы был незаконно приговорён к лишению свободы.

"Закончен допрос подозреваемого, он не признал вину в совершении преступления", - сказала им представитель прокуратуры. По её словам, прокурор направил в суд заявление о временном аресте.