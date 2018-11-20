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Убивших российских военных боевиков объявили в розыск и арестовали заочно
20 ноября 2018, 04:24 • 43 • Политика
Басманный суд города Москвы приговорил сирийских боевиков, причастных к гибели российского пилота Олега Пешкова и российского морпеха Александра Позынича, к заочному аресту. По словам осведомленного источника ТАСС, близкого к следствию, джихадисты также были объявлены в федеральный и международный розыск.
Сейчас в случае задержания на территории России или экстрадиции всем лицам, причастным к гибели обоих военных, грозит арест сроком на два месяца. Соответствующие постановления были вынесены еще летом текущего года, а также в сентябре.
При этом источник не уточнил численность сирийских граждан, заочно арестованных в рамках данного дела. Он лишь отметил, что в настоящий момент следствие еще устанавливает некоторых участников преступления.
В любом случае, в настоящий момент ранее ведшиеся отдельно уголовные дела по факту убийства Пешкова и Позынича на текущий момент объединены в одно производство.
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