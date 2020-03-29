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Убивающие словом: Разжигатели ненависти на Украине получили клеймо
29 марта 2020, 12:35 • 186 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал фото тех, кто разжигает ненависть и сеет хаос на Украине даже в разгар пандемии коронавируса. На каждом снимке клеймо "Убийца". "Они убивают людей в Украине не пулей, а своим словом", - пишет политик в соцсети.
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко выложил фотографии людей, которые, по его мнению, ответственны за хаос, что творится сейчас на Украине. Каждый снимок отмечен клеймом "Убийца".
В список вошли девять человек. Среди них украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, предсказывавший отмену ЧМ по футболу в России и крушение Крымского моста; украинский "суперхудожник" и политический эксперт Сергей Поярков, оскорбляющий жителей Донбасса и Крыма в украинских телеэфирах; украинский политик Алексей Гончаренко, радостно фотографировавший сожжённых заживо людей, а теперь заседающий в ПАСЕ; а также другие "яркие" персонажи.
Журавко подчёркивает, что именно по их вине сегодня на Украине хаос, высокая смертность, преступность и страна покрывается мглой смерти, унося за собой человеческие жизни. Именно они сегодня, в столь тяжёлое время, продолжают раздувать панические настроения в стране, которых и так хватает, отмечает политик.
Он напомнил, что пока весь мир борется с коронавирусом, эти люди продолжают разжигать ненависть к российским гражданам, требуя не снимать санкции с России. Также они продолжают восхвалять нацистские организации на Украине, поддерживая убийц, прохиндеев, как Бандера, Шухевич, и других нацистов.
Фото: скриншот facebook.com/avzhuravko
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