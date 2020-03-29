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Убивающие словом: Разжигатели ненависти на Украине получили клеймо

29 марта 2020, 12:35  •  186 • Политика
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал фото тех, кто разжигает ненависть и сеет хаос на Украине даже в разгар пандемии коронавируса. На каждом снимке клеймо "Убийца". "Они убивают людей в Украине не пулей, а своим словом", - пишет политик в соцсети.
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко выложил фотографии людей, которые, по его мнению, ответственны за хаос, что творится сейчас на Украине. Каждый снимок отмечен клеймом "Убийца".
В список вошли девять человек. Среди них украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон, предсказывавший отмену ЧМ по футболу в России и крушение Крымского моста; украинский "суперхудожник" и политический эксперт Сергей Поярков, оскорбляющий жителей Донбасса и Крыма в украинских телеэфирах; украинский политик Алексей Гончаренко, радостно фотографировавший сожжённых заживо людей, а теперь заседающий в ПАСЕ; а также другие "яркие" персонажи.
Журавко подчёркивает, что именно по их вине сегодня на Украине хаос, высокая смертность, преступность и страна покрывается мглой смерти, унося за собой человеческие жизни. Именно они сегодня, в столь тяжёлое время, продолжают раздувать панические настроения в стране, которых и так хватает, отмечает политик.
"Эти нелюди для меня являются пособниками убийц. Они же являются главными рупорами этой войны. Именно они во всех средствах массовой информации уничтожают нашу историю, глумятся над настоящими героями Великой Отечественной войны. Именно они за океанские "зелёные" деньги переписывают историю нашего великого и могучего народа... Эти мрази (больше их никак назвать нельзя) вбили кол ссоры между Россией и Украиной. Они, эти нелюди информационной войны, разжигают ненависть внутри Украины, разделяя на "своих" и "чужих", уничтожая русский язык", - пишет Журавко на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что пока весь мир борется с коронавирусом, эти люди продолжают разжигать ненависть к российским гражданам, требуя не снимать санкции с России. Также они продолжают восхвалять нацистские организации на Украине, поддерживая убийц, прохиндеев, как Бандера, Шухевич, и других нацистов.
"Я хочу, чтобы эти фотографии расходились по всей планете. Чтобы все знали, что не только пуля или снаряд убивает, но и слово, сказанное этими безмозглыми, зловонными, вонючими ртами", - подчёркивает Журавко.
Фото: скриншот facebook.com/avzhuravko
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