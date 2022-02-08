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Убивать русских – святая миссия патриотов Литвы

08 февраля 2022, 01:45  •  131 • В мире
О литовской государственной программе «гражданского сопротивления агрессии и оккупации»
«Если местные русские не сумеют положительно повлиять на режим президента России, они станут врагами Литвы и будут уничтожены». В общественное пространство Литвы эту дикую идею вбросил шведский режиссёр Йонас Охман, недавно получивший литовское гражданство за «огромный вклад в развитие дружественных отношений между Вильнюсом и Киевом».
Созданная шведом благотворительная общественная организация Blue/Yellow for Ukraine публично гордится прямым участием во внутреннем вооруженном конфликте на юго-востоке Украины. В Литве Охман при поддержке национального телерадиовещателя LRT и местных русофобов проводит аукционы и масштабные телемарафоны, в ходе которых собрал не менее миллиона евро в помощь киевским карателям.
Поставки оружия, оптики для снайперов, приборов ночного видения, боеприпасов, осуществляемые Blue / Yellow, выходят за рамки действующего законодательства, но у организации хорошая «крыша». Сомнительная деятельность не беспокоит Департамент государственной безопасности и другие специальные службы, парламент, правительство и президентуру. Скорее, наоборот. Несистемная оппозиционная пресса, в частности сетевое издание ekspertai.eu, допускает, что бывший десантник Йонас Охман (позывной Панда в операции Киева в Донбассе) – резидент ЦРУ в Литве.
Идеи «устранить нелояльных» не на пустом месте появились. В начале года литовский Кабинет министров подвёл под них законные основания в виде «Стратегии сдерживания». Новый документ – рассчитанная до 2035 года государственная программа «гражданского сопротивления агрессии и оккупации».
Разработчики из числа чиновников Минобороны, в том числе военный министр Арвидас Анушаускас, не скрывают: уровень патриотизма жителей ничтожен. Лишь 9% (примерно 250 тыс. из 2 760 000) готовы встать на защиту страны. Из них только половина (125 000) согласны воевать за свободу с оружием в руках. Через 13 лет картина должна выглядеть следующим образом: 70% и 65% соответственно. 43% жителей (вместо 28% ныне) в 2035 году обязаны быть подготовлены на случай мобилизации.
В армии неонацистов с избытком, фото: regnum.ru
Как неоднократно подчёркивалось на всех государственных уровнях, включая уровень президента Гитанаса Науседы, «оборона не может быть заботой только армии». Отсюда основные постулаты стратегии: каждый житель, независимо от возраста, государственные и муниципальные институты без исключения, хозяйственные субъекты обязаны заниматься предупреждением агрессии и оккупации с использованием всех ресурсов. Народ должен научиться противостоять дезинформации и кибернетическим атакам, всемерно поддерживая законную власть и защищая территориальную целость государства.
Поскольку у Литвы нет возможности вооружить всех жителей поголовно, невооруженная часть общества обязана готовить и проводить акции неповиновения, мешать агрессору взять идеологический верх, демонстрировать международному сообществу готовность к сопротивлению, всеми силами помогать партизанскому движению.
Всё перечисленное не может появиться из воздуха мгновенно. Патриотов Литвы предстоит воспитывать годами. С детских садов и гимназических младших классов Минобразования планирует популяризировать подвиги послевоенных «лесных братьев» и современную и литовскую армию, привлекать детей к военизированным и спортивным играм. Предстоит пересмотреть школьные учебные программы, сформулировать новые цели для государственных и коммерческих СМИ, установить тесные связи между силовиками и обществом. Работы непочатый край.
"Фашики" уже никого не боятся, фото: delfi.lt
Война, утверждают министр Анушаускас, его генералы и эксперты в области безопасности, уже на пороге. Литовское руководство с нарастающей тревогой наблюдает за передислокацией на белорусские полигоны российских мотострелков, морских пехотинцев, дивизионов ЗРК ПВО с Дальнего Востока и Забайкалья, а из Пскова – полков ВДВ. Очень напрягают официальный Вильнюс планы совместных манёвров армий Белоруссии и РФ. Члены Госсовета обороны Литвы рассматривают легенду учений как «наступательную и таящую в себе угрозы не только для стран Балтии, Польши, Украины, но и для самой Беларуси».
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в интервью программе Hardtalk на BBC указал: «Появление российских бригад сильно изменило конфигурацию безопасности стран Балтийского моря в пользу РФ. В военном смысле Россия уже поглотила Беларусь». Во время встречи с делегацией бундестага он же, во-первых, подчеркнул: «Судьба независимости соседей висит на волоске. Впору ставить вопрос – осталась ли Беларусь суверенным государством?» А во-вторых, сделал такой вывод: «Если после завершения манёвров войска РФ останутся на белорусских базах и полигонах, спокойствия в Балтийско-Черноморском регионе не будет. Угроза агрессии вырастет многократно».
Тут же на свет явилась подготовленная отставным майором Альбертасом Даугирдасом и снайпером-инструктором Шарунасом Ясюкявичюсом методичка «Как патриоты должны поступать с коллаборантами?». Оказывается, очень просто.
Осквернённый памятник - увы, привычная картина, фото: lt.sputniknews.ru
Запугиванием легко отбить у «нелояльного» жителя Литвы и членов его семьи желание заниматься антигосударственной деятельностью. Вычислив конкретного участника пятой колонны или гражданина России, ему в почтовый ящик нужно опускать записки угрожающего содержания с названной датой капитуляции – окончательного прекращения антигосударственной деятельности.
«Впрочем, записки можно посылать с кирпичом в окно. Действенными окажутся оскорбительные надписи краской на дверях квартир, личных автомобилях, заборах и стенах домов, когда речь идёт о частном секторе. Путь соседи видят – рядом с ними притаился враг», – советуют защитникам свободы снайпер и отставной майор.
Действенным аргументом станет фото ребёнка или всех членов семьи в окружении борцов-патриотов. Коллаборант поймёт – супруга и дети не в безопасности. «Испуганная жена по своей инициативе лучше угроз со стороны поможет утихомирить недовольного властью или с цветами ждущего агрессоров». Повсеместный постоянный прессинг, с одной стороны, остановит других коллаборантов, с другой – умножит ряды защитников свободы.
Таллинн составляет план на случай войны России и Украины
Как говорят авторы методички, это всё «лёгкие, моральные формы устрашения». Если непатриоты не внемлют предупреждениям, пусть пеняют на себя: пойдут поджоги, битьё окон, погромы. Можно нелояльных русских, русскоязычных и продавшихся литовцев в людных местах привязывать к позорным столбам. Обязательна табличка на шее: это враг.
Далее – обыски, зачистки, аресты, депортации непокорных. Или казни особо опасных для национальной безопасности по решениям военно-полевых судов.
Хотя в Уголовном кодексе Литвы за измену государству не предусмотрена смертная казнь, «но международное право за шпионаж и предательство во время войны высшую меру наказания не отрицает». При этом общественность следует информировать самым широким образом, чтобы не возникло подозрений в мести или в самосудах. И чтобы впоследствии борцов не преследовали в уголовном порядке.
Призывы Охмана, стратегия «гражданского сопротивления агрессии и оккупации», правила борьбы против коллаборантов – всё корнями уходит в историческое прошлое Литовского государства. В канун Второй мировой войны капитан буржуазной армии (во время войны – майор) и фашист по убеждениям Йонас Норейка сочинил брошюру «Подними голову, литовец». Суть её можно пересказать двумя словами: евреи стали полноправными хозяевами в Литве, их следует уничтожить, чтобы литовцы могли жить свободно.
Сам Норейка, будучи военным комендантом Шяуляя, приложил руку к холокосту. Руки палача по локоть в крови, но он сегодня – в национальных героях. Ни одно торжество не обходится без портрета «истинного последователя идей Гиммлера-Гитлера». В кругу наследников Норейки изменилась разве что терминология: грубый глагол «убивать» составители заменили на толерантный «нейтрализовать».
Заглавное фото: Литва помнит своих героев. Второй портрет слева - палач Й.Норейка, источник - obzor.lt
Дмитрий ПЕРЦЕВ

Фонд Стратегической Культуры

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