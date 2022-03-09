Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу П...
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО
Главная / Политика

Убивать "атомным оружием": Подборка призывов политиков Украины к геноциду русских

09 марта 2022, 17:40  •  62 • Политика
В интернете собрали видеодоказательства планов политиков Украины по организации геноцида русского населения Украины.
Автор Telegram-канала "Неофициальный БеZсоноV" привёл несколько видеороликов, в которых деятели бандеровского режима в Киеве на камеру высказывали различные идеи о геноциде русского населения Украины.
В роликах приведены высказывания ряда таких нацистов-бандеровцев, как политики-нацисты Юлия Тимошенко, Пётр Порошенко, Ирина Фарион, Семен Семенченко, Дмитрий Корчинский и другие депутаты Верховной рады. В частности, в роликах представлены высказывания военного преступника Порошенко, который утверждает что "дети в Донбассе должны сидеть в подвалах, а Украина выиграет эту войну, так как население Донбасса ничего не умеет".
Нацистка Тимошенко в перехваченных переговорах с депутатом-предателем Нестором Шуфричем призывала "брать оружие в руки и идти мочить этих кацапов чёртовых вместе с их руководителем". Нацистка Тимошенко поклялась, что намерена приложить все усилия, чтобы "от этой России не осталось даже выжженного поля!", а также призвала уничтожить Россию и русских "атомным оружием". При этом даже предатель своих избирателей Нестор Шуфрич не может пройти мимо того факта, что даже после Майдана 2014 года на Украине проживало 8 млн русских граждан. Подчеркнем, что два политика в частном разговоре общались на русском языке.
Существо Ирина Фарион из Западной Украины, которая сделала политическую карьеру на пропаганде ненависти к русским жителям Украины и России, неоднократно призывала убивать всех, кто не говорит на украинском языке. Она не брезговала бороться с русскими даже в детском саду, где угрожала детям, у которых были общеславянские имена, и призывала их "паковать чемоданы и уезжать в Московию". Известно, что нацистка Фарион во времена СССР была членом комсомола и КПСС. Известны призывы Фарион убивать "русский биомусор".
Стоит напомнить о крылатом высказывании экс-министра МВД Арсена Авакова, который советовал своим подельникам по Майдану "обещать русским всё что угодно, а потом после победы всех вешать".
Также удалось найти видеодоказательства запланированного геноцида населения в Донбассе бандами Киева. Например, журналист Богдан Буткевич в интервью бандеровскому каналу прямым текстом говорит, что в Донбассе необходимо убить около 1,5 млн человек, так как они "лишние и бесполезные" для Украины.
Есть многочисленные видеосвидетельства, как бойцы бандформирований бандеровцев признаются, что они "нацисты" и их главная цель - убивать русских. Есть видеосвидетельства бойцов ВСУ, которые рассказывали, что получали прямые приказы из Киева уничтожать оружием массового поражения всех жителей Донбасса.
Обещания уничтожить всех людей Донбасса звучали в эфирах украинских центральных ТВ, с официальных трибун и везде, где только возможно, все эти 8 лет.
На Украине в 2014 году произошёл вооружённый госпереворот, началась гражданская война, унесшая жизни около 14 тысяч человек. Крым по итогам референдума воссоединился с Россией. Власть на Украине захватили националисты, бандиты и наркоманы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
Страны Запада попытались втянуть Украину в военный блок НАТО, что прямо угрожает безопасности России. Россия откликнулась на просьбу ДНР и ЛНР отразить агрессию Киева. Власти в Киеве заявили о желании получить ядерное оружие. На территории Украины действуют банды неонацистов-бандеровцев, которые проводят геноцид русского населения. Путин подчеркнул, что у России нет намерения оккупировать Украину.
США и ЕС ввели против России беспрецендентные санкции, оборвав практически все экономические отношения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


62
Источник
Похожие новости
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
09 марта 2022, 10:05
Рогозин поставил Киеву ультиматум: "Хочу, чтобы услышали"
09 марта 2022, 11:50
На войне как на войне: Россия пойдёт ва-банк, заставив Запад тяжело пожалеть
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские...
09 марта 2022, 06:35
Что сейчас происходит под Киевом?
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете...
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 марта 2022, 16:55
После того, как войска займут Киев, последует взятие Львова
06 марта 2022, 02:45
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник
04 марта 2022, 01:45
Захарова ответила, под чем был президент Украины Зеленский на пресс-конференции
04 марта 2022, 16:55
Под Харьковом из офицеров запаса формируется освободительная армия Украины?
03 марта 2022, 12:36
Опередить на сутки: данные разведки с наступлением НАТО на Донбасс раскрыты
06 марта 2022, 22:00
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу Пентагона на Украине
03 марта 2022, 17:50
Эксперт из России открыл британцам правду в эфире "Би-би-си": Итог оказался неожиданным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.