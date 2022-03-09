Убивать "атомным оружием": Подборка призывов политиков Украины к геноциду русских

В интернете собрали видеодоказательства планов политиков Украины по организации геноцида русского населения Украины.

Автор Telegram-канала "Неофициальный БеZсоноV" привёл несколько видеороликов, в которых деятели бандеровского режима в Киеве на камеру высказывали различные идеи о геноциде русского населения Украины.

В роликах приведены высказывания ряда таких нацистов-бандеровцев, как политики-нацисты Юлия Тимошенко, Пётр Порошенко, Ирина Фарион, Семен Семенченко, Дмитрий Корчинский и другие депутаты Верховной рады. В частности, в роликах представлены высказывания военного преступника Порошенко, который утверждает что "дети в Донбассе должны сидеть в подвалах, а Украина выиграет эту войну, так как население Донбасса ничего не умеет".

Нацистка Тимошенко в перехваченных переговорах с депутатом-предателем Нестором Шуфричем призывала "брать оружие в руки и идти мочить этих кацапов чёртовых вместе с их руководителем". Нацистка Тимошенко поклялась, что намерена приложить все усилия, чтобы "от этой России не осталось даже выжженного поля!", а также призвала уничтожить Россию и русских "атомным оружием". При этом даже предатель своих избирателей Нестор Шуфрич не может пройти мимо того факта, что даже после Майдана 2014 года на Украине проживало 8 млн русских граждан. Подчеркнем, что два политика в частном разговоре общались на русском языке.

Существо Ирина Фарион из Западной Украины, которая сделала политическую карьеру на пропаганде ненависти к русским жителям Украины и России, неоднократно призывала убивать всех, кто не говорит на украинском языке. Она не брезговала бороться с русскими даже в детском саду, где угрожала детям, у которых были общеславянские имена, и призывала их "паковать чемоданы и уезжать в Московию". Известно, что нацистка Фарион во времена СССР была членом комсомола и КПСС. Известны призывы Фарион убивать "русский биомусор".

Стоит напомнить о крылатом высказывании экс-министра МВД Арсена Авакова, который советовал своим подельникам по Майдану "обещать русским всё что угодно, а потом после победы всех вешать".

Также удалось найти видеодоказательства запланированного геноцида населения в Донбассе бандами Киева. Например, журналист Богдан Буткевич в интервью бандеровскому каналу прямым текстом говорит, что в Донбассе необходимо убить около 1,5 млн человек, так как они "лишние и бесполезные" для Украины.

Есть многочисленные видеосвидетельства, как бойцы бандформирований бандеровцев признаются, что они "нацисты" и их главная цель - убивать русских. Есть видеосвидетельства бойцов ВСУ, которые рассказывали, что получали прямые приказы из Киева уничтожать оружием массового поражения всех жителей Донбасса.

Обещания уничтожить всех людей Донбасса звучали в эфирах украинских центральных ТВ, с официальных трибун и везде, где только возможно, все эти 8 лет.

На Украине в 2014 году произошёл вооружённый госпереворот, началась гражданская война, унесшая жизни около 14 тысяч человек. Крым по итогам референдума воссоединился с Россией. Власть на Украине захватили националисты, бандиты и наркоманы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Страны Запада попытались втянуть Украину в военный блок НАТО, что прямо угрожает безопасности России. Россия откликнулась на просьбу ДНР и ЛНР отразить агрессию Киева. Власти в Киеве заявили о желании получить ядерное оружие. На территории Украины действуют банды неонацистов-бандеровцев, которые проводят геноцид русского населения. Путин подчеркнул, что у России нет намерения оккупировать Украину.

США и ЕС ввели против России беспрецендентные санкции, оборвав практически все экономические отношения.