Убивать, пытать, писать донос: Чему учил студентов новый глава Минэкономразвития Украины

Новый министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов четыре года назад учил студентов быстро писать доносы и другим "интересным вещам". На это выступление министра обратил внимание известный юрист Андрей Портнов.

Речь идет о лекции Милованова в НТУ "Киевский политехнический университет" 2015 года. В ней будущий министр Украины преподал студентам урок "Теория игр для экономистов".

"Это правило игры: если на вас написали донос - вы проиграли. Вы должны быть лучше: вы должны быстрее написать донос на вашего оппонента", - учит будущих экономистов Милованов.

Он уточняет, что суть в том, чтобы как можно быстрее вычислять оппонентов, а затем "сжирать их с пути". При этом Милованов отмечает, что со стороны такие правила могут показать нечестными, но те, кто их придерживается - " могут добиться своей цели".

"Никого не волнует, на самом деле, вы пытали людей, вырезали им глаза или нет. 10% людей в этой системе должны быть точно так же наказаны, чтобы все боялись", - дает ещё один совет Милованов.

Также будущий министр рассказал студентам об "интересной игре". Её суть заключается в том, что есть комитет, и у каждого в нем есть право убить одного человека. Альтернативный вариант правил - есть вероятность убить человека раз в 10 дней.

"То есть это такая игра, в которой вы постоянно идете вперед", - объясняет студентам Милованов

Этого человека президент Украины Владимир Зеленский назначил новым министром экономического развития и торговли Украины.