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Убивали не террористы: Очевидцы бойни в Кабуле рассказали о скрытом в США факте
28 августа 2021, 18:20 • 69 • Политика
Очевидцы терактов в Кабуле утверждают, что у смертника не было сообщников с оружием. Людей убили испуганные военные США, открывшие огонь по толпе.
Большая часть погибших во время теракта в Кабуле были убиты не взрывом, а выстрелами военных США. Об этом сообщает британская "Би-би-си" со ссылкой на очевидцев и сотрудников спасательных служб.
По версии Пентагона, сразу после взрыва террориста-смертника его сообщники открыли огонь по толпе. Однако непосредственные очевидцы тех событий рассказали, что на самом деле в людей стреляли испуганные солдаты США.
Эту версию косвенно подтверждают сотрудники спасательных служб, которые работали с погибшими и ранеными. Согласно показаниям спасателей, большинство ран у погибших и пострадавших - это пулевые ранения в область головы, шеи, плеч и грудной клетки. При этом огонь вёлся с позиции сверху, что не очень стыкуется с версией про вооружённых сообщников террориста.
- комментирует вскрывшиеся факты Telegram-канал "Голос Мордора".
Напомним, что теракт произошёл на фоне слухов, что у США осталось только 36 часов на эвакуацию всех желающих покинуть Афганистан. Из-за этого, когда случился взрыв, людей в аэропорту было особенно много.
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