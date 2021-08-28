Очевидцы терактов в Кабуле утверждают, что у смертника не было сообщников с оружием. Людей убили испуганные военные США, открывшие огонь по толпе.

Большая часть погибших во время теракта в Кабуле были убиты не взрывом, а выстрелами военных США. Об этом сообщает британская "Би-би-си" со ссылкой на очевидцев и сотрудников спасательных служб.

По версии Пентагона, сразу после взрыва террориста-смертника его сообщники открыли огонь по толпе. Однако непосредственные очевидцы тех событий рассказали, что на самом деле в людей стреляли испуганные солдаты США.

Эту версию косвенно подтверждают сотрудники спасательных служб, которые работали с погибшими и ранеными. Согласно показаниям спасателей, большинство ран у погибших и пострадавших - это пулевые ранения в область головы, шеи, плеч и грудной клетки. При этом огонь вёлся с позиции сверху, что не очень стыкуется с версией про вооружённых сообщников террориста.

Да, панический расстрел безоружной толпы у стен аэропорта, среди которой раненные и убитые взрывом террориста-смертника - закономерный финал двадцати лет вранья о том, что демократия в Афганистане победила и страна полным ходом движется в сторону светлого либерального будущего,

- комментирует вскрывшиеся факты Telegram-канал "Голос Мордора".

Напомним, что теракт произошёл на фоне слухов, что у США осталось только 36 часов на эвакуацию всех желающих покинуть Афганистан. Из-за этого, когда случился взрыв, людей в аэропорту было особенно много.