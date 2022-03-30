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Убивала и мирных, и военных: Русские бойцы уничтожили особо опасную снайпершу

30 марта 2022, 14:05  •  98 • Политика
Военнослужащие армии России совместно с коллегами из Донецкой Народной республики уничтожили особо опасную снайпершу в Мариуполе. Ликвидированная женщина успела лишить жизни, как мирных людей, так и военных. Теперь она никому не причинит вреда.
На кадрах, выложенных бойцами в сеть, труп снайперши лежит на земле, завёрнутый в покрывало. Судя, по ожесточённым комментариям автора видео, боец не понаслышке знаком с чёрными делами ликвидированной. Авторы Telegram-канала "Мариуполь Z" отмечают, что женщина успела лишить жизни и мирных жителей Донбасса, и военнослужащих. По данным же Telegram-канала "Оперативные сводки", снайперша может быть причастна к убийству минимум семи военнослужащих.
По одному из предположений, убитой снайпершей могла оказаться известная на Украине профессиональная убийца Елена Белозёрская, которая начинала как журналист и после присоединилась к группировке украинских нацистов, чтобы уже собственноручно чинить расправу над неугодными ей людьми. Однако стоит отметить, что Белозёрская – обладательница светлых волос, а убитая снайперша – явно брюнетка.
Согласно второму и более вероятному предположению, убитая служила снайпером в неонацистском полке "Азов"*. Фото её удостоверения выложил в своём Telegram-канале блогер Сергей Колясников. В документе указано, что убивала нацистка под позывным "Оса".
Однако все предположения о личности снайпера остаются всего лишь предположениями – официальных комментариев ещё не было.
Мы не можем опубликовать видео из-за шокирующих кадров и обильного наличия нецензурной лексики.
* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.

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