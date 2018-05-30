Убитый в Киеве журналист Аркадий Бабченко воскрес через 20 часов

Пресс-конференция главы СБУ Василия Грицака проходила по всем правилам жанра трагикомедии. Если не сказать - фарса.

- Я, конечно, должен сейчас принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но я не буду этого делать, - заинтриговал Грицак журналистов и расплылся в улыбке. - Я наоборот хочу поздравить его семью, вас всех, весь наш мир, который наблюдает за этим действом, и поздравить Аркадия Бабченко с его третьим днем рождения!

«Весь наш мир» замер в тревожном ожидании, покусывая губы. Особенно нервничали те, кто почти сутки неистовствовал в Твиттерах и Фейсбуках, упражняясь в искусных обвинениях Москвы в убийстве «главного критика Кремля». Были среди них и именитые журналисты не менее именитых мировых СМИ.

На глазах изумленной публики с выражением уставшей рок-звезды на лице появляется живой и невредимый Аркадий Бабченко. Извинившись, что говорит по-русски, он попросил прощения у тех, кого заставил поволноваться. Поблагодарил СБУ за то, что спасли его жизнь. И сбивчиво описал «спецоперацию», апогеем которой стало его «убийство» во вторник вечером.

Итак, в 21.17 в соцсетях появляются первые сообщения о трагедии: «Представляете, Бубликов умер!» «Как умер? Почему умер? Я не давала таких распоряжений».

Убитые горем коллеги пишут обличительные посты, статьи и некрологи. Ничего не знающие об истинном замысле спецоперации украинские чиновники предлагают «сжечь Москву и Кремль», требования максимально тщательно расследовать дерзкое преступление звучат из Кремля и с Банковой, убийство обсуждают в ООН и ОБСЕ, гневные письма летят в международные журналистские организации и в Спортлото...

А в Интернете идет кровавая битва сторонников и противников Бубликова, простите, Бабченко. Представляю, с каким упоением он следил за этой вакханалией. Ни один его злобный пост, ни одно его разоблачение не набирало столько лайков, шеров и репостов. Вот он - настоящий успех, вот она - настоящая слава.

17.17 Петр Иванович Бубликов заходит в зал, в углу испуганно крестится гардеробщица, украинцы ошарашенно и немного восхищенно глядят на воскресшего, Грицак явно доволен произведенным эффектом. Он рассказывает, что Бабченко хотели убить (естественно) российские спецслужбы. Что обещано за это было 30 тысяч долларов. Что киллер - ветеран антитеррористической операции в Донбассе - согласился сотрудничать. И благодаря ему был задержан организатор, который намеревался убить на Украине еще 30 человек. Уж не знаю, какие доказательства нам предъявят, но пока от постановки веет 249-м эпизодом второсортного сериала «Ментовская правда-7», но кого это волнует, когда перед тобой - три слагающих успеха: раскрытый кремлевский заговор, арестованный кремлевский агент и настоящий «живой мертвец».

Но Аркадию я, несмотря на этот спектакль, все равно благодарен. Потому что с облегчением понял, что среди моих российских коллег Людей гораздо больше, чем людоедов. Их реакция на «убийство» была человечной. И в очередной раз убедился, что для того, чтобы обвинить Россию в ужасном преступлении, миру не нужны никакие доказательства. Рассчитывать на адекватное отношение к моей стране бессмысленно. И потому что увидел, что в своем стремлении дискредитировать или оклеветать Россию у украинских спецслужб практически нет тормозов. А значит и сомнений в том, что Боинг, к примеру, сбила Украина, у многих станет меньше. Да и версия Эдуарда Лимонова о том, что Скрипалей отравили сотрудники СБУ совсем не кажется экзотичной.

Так что, поздравляю Аркадия и его семью с громкой премьерой. У его родных, конечно, есть повод порадоваться. Жаль его нет у родственников погибших по-настоящему под Сочи пассажиров Ту-154, смерти которых так радовался Бабченко. Они ведь летели плясать перед «убийцами сирийских детей». Как нет такого повода и у реально убитых украинскими войсками 10 тысяч мирных жителей Донбасса, по которым Аркадий тоже не сильно убивается. Это ведь «сепары» и «колорады». Правда теперь журналист Бабченко для СБУ - материал отработанный. Как в свое время выжатый до последней капли Вороненков. И его недавние планы уехать в Чехию сейчас кажутся самым разумным желанием - для «живого мертвеца».

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