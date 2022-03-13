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Убитый на Украине "американский журналист" оказался сотрудником спецслужб США

13 марта 2022, 20:25  •  192 • Политика
Гражданин США Брент Рено погиб на Украине. СМИ передавали, что он являлся журналистом газеты New York Times, однако сама редакция NYT опровергла эту информацию. Кем же был убитый Рено?
По сообщению New York Times, Рено перестал работать в их редакции в 2015 году. Зато погибшего гражданина США опознали в Ираке. СМИ сообщают, что Брент Рено - это штатный сотрудник американской разведки, который прежде работал в Ираке, пишет телеграм-канал Swiss Vatnik.
Что скажете, господа из БиБиСей?
- интересуется автор канала.
Военный корреспондент Олег Блохин в своём телеграм-канале напомнил о словах коллеги Рено, который тоже попал под обстрел. Он рассказал, что стрельбу открыли неизвестные, когда машина проехала блокпост.
Напомним, что Ирпень, где граждане США попали под огонь, полностью контролируется ВСУ и отрядами теробороны.

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