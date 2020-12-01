Убитый физик - только начало? Командира КСИР расстрелял беспилотник в Ираке

Об убийстве высокопоставленного иранского военного сообщил в понедельник телеканал RT Arabic, ссылаясь на иракские источники. Согласно предварительным данным, беспилотник атаковал автомобиль с командиром КСИР, когда тот находился на границе Ирака и Сирии. Вместе с командиром были убиты три человека из сопровождения.

Отметим при этом, что ливанский телеканал Al-Mayadeen опровергает данную информацию. Власти Ирана пока не делали никаких официальных заявлений.

Если сведения об атаке беспилотника подтвердятся, то это будет уже второе политическое убийство высокопоставленных иранских лиц за две недели. 27 ноября под Тегераном был расстрелян физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, которого называют отцом иранской ядерной программы. Руководство страны сразу же обвинило в атаке Израиль и пообещало предоставить суровый ответ. Американская газета The New York Times не исключает такую версию событий. Издание отметило, что Фахризаде уже давно стал "целью номер один" для "Моссада". Некоторые СМИ отмечали, что незадолго до атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава "Моссада" Йоси Коэн совершили тайный визит в Саудовскую Аравию. Журналисты также обратили внимание, что администрация Нетаньяху не стала ни подтверждать, ни опровергать обвинения Тегерана.