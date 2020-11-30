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Убитых в разы больше 2000: Военкоры в цифрах показали остановленную русскими бойню в Карабахе
30 ноября 2020, 01:45 • 53 • Политика
За время конфликта в Карабахе погибли тысячи. "Только на одном участке дороги под Шушей было обнаружено около 200 тел погибших защитников города", - сообщают военкоры.
Вооружённый конфликт в Карабахе был гораздо более кровопролитным, чем о нём сообщали СМИ. В ходе гуманитарной операции обнаружено более 2000 тел погибших военных только за первые две недели и только на одном направлении.
Речь идёт об окрестностях города Шуши и части Мартунинского района. И цифра в 2000 тел - далеко не финальная. Многие тела ещё не найдены, а часть из них была эвакуирована сторонами до начала миротворческой операции России.
В качестве подтверждения прилагаются довольно жёсткие кадры с места гуманитарной операции. Отмечается, что азербайджанцы до сих пор эвакуируют своих убитых военных. Судя по всему - потери были очень большие.
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