Убитые семьи в подвалах: Откровения мариупольских заложников

Жесточайшие обстрелы украинской артиллерии, три дня в подвалах без еды и воды, попытка сбежать из ада под автоматными очередями ВСУ, и наконец – долгожданное спасение. Бойцам армии ДНР удалось эвакуировать почти два десятка мирных жителей из охваченного войной небольшого села, расположенного на Мариупольском направлении.

Вывозили людей из-под обстрела. Как и по всей линии фронта, на этом участке украинская армия ведёт массированный огонь по гражданскому сектору. Сотни снарядов из всех видов артиллерии ложатся по жилым домам, в то время как люди целыми семьями укрываются в подвалах, надеясь только на одно: выжить.

Мы почти три дня ничего не ели, – со слезами на глазах рассказывает одна из женщин. – Мы только поднимемся что-то приготовить, поесть, и сразу заново начинают.

По словам спасённых людей, местные жители предпринимали попытки выбраться из посёлка самостоятельно, однако по машинам, которые пытались уезжать, украинская армия открывала прицельный огонь. Есть ли жертвы среди невольных заложников "защитников народа", неизвестно: это ещё предстоит выяснить.

Талаковка – свобождённый бойцами ДНР посёлок городского типа в Донецкой области. Фото Георгия Медведева / Телеканал Царьград

Спасти людей удалось только после того, как армия ДНР подошла вплотную к населённому пункту, тем самым разблокировав дорогу. Тут же стало известно, что в посёлке есть множество местных, которые срочно нуждаются в спасении. Не раздумывая, бойцы и командование пришли на помощь, и поздним вечером военный грузовик с эвакуированными прибыл в относительно безопасную зону.

Казалось, только за столами, на которые накрывали ужин, люди смогли осознать, что огненный ад украинской артиллерии остался за спиной, а им и, самое главное, их детям больше ничего не угрожает. В этот момент нахлынули эмоции. Женщины и мужчины, крепко прижимая к себе детей, рыдали, постоянно повторяя слово "спасибо" каждому бойцу, которого видели перед собой.

Спасти любой ценой

Трагедия вынужденных беженцев на своей же земле не нова для Донбасса с 2014 года, когда ВСУ и националистические батальоны развязали войну против гражданского населения. Но каждая новая история, как впервые, берёт за живое. И каждый раз эти истории дают ответы на все самые важные вопросы.

Совсем крохотный ребёнок, который ещё даже не понимает происходящего вокруг него, на руках испуганного отца. По нему в том числе били из артиллерии украинские силовики, сделав из него живой щит, которым намеревались остановить продвижение армии ДНР. Киев фактически подписал ему смертный приговор.

И другая сторона – бойцы ДНР, в ночь ринувшиеся спасать людей под обстрелом. Рискуя собой, прорывались и вывозили, не думая о себе ни в тот момент, и не считая себя героями после. Для них это обычный долг – защитить мирное население. И порой эта задача выполняется ценой собственной жизни.

Бойцы ДНР в Талаковке. Фото Георгия Медведева / Телеканал Царьград

Днём 5 марта во время эвакуации гражданского населения из Волновахи смертельное ранение получил полковник Владимир Жога, командир отдельного разведбатальона "Спарта", известный под позывным "Воха". Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о присвоении погибшему комбату звания Героя Донецкой Народной Республики посмертно.

Он пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы. Но его подвиг её приблизил. Разведчики "Спарты" прикрывали эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. По ним нацисты открыли огонь…

– сказано в заявлении главы ДНР.

Хаотичные обстрелы – агония ВСУ

Не менее тяжёлая обстановка и в тех населённых пунктах, которые уже полностью перешли под контроль армии ДНР. Несмотря на то, что линия фронта продолжает смещаться на запад, обстрелы гражданского населения не только не прекратились, но и, наоборот, усиливаются с каждым днём. И даже режим временного прекращения огня, о котором договорились накануне, украинской армией не соблюдался. Такая ситуация наблюдается на всех направлениях.

Надпись "Здесь живут" на одном из домов Талаковки. Фото Георгия Медведева / Телеканал Царьград

Татьяна – жительница небольшого посёлка Талаковка на юге ДНР. Больше тридцати лет назад женщина переехала сюда, сразу после того, как вышла замуж: здесь работала, воспитывала детей, вышла на пенсию и надеялась на спокойную и тихую старость, но этим планам свершиться было не суждено.

Долгие восемь лет посёлок находился под контролем украинской армии и националистических батальонов. За это время от некогда добротного села остались одни воспоминания. Фермы, сельскохозяйственное производство – всё, что давало местным жителям работу – было разрушено и разграблено.

На ферме работала, на полях работала. У нас были такие свинарники, такие фермы, а потом пришли, всё разбили, растащили… А теперь бросили нас – и всё! Хоть сдохни тут!

– рассказывает женщина о захвате села силами ВСУ, а потом их же бегстве на запад.

Бойцы ДНР. Фото Георгия Медведева / Телеканал Царьград

Сегодня Татьяна у ворот своего дома встречает бойцов армии ДНР. Талаковка освобождена, но порадоваться этому дню, которого так долго ждали, у женщины не получается. Не в силах сдержать слёз, Татьяна рассказывает: её сыновья в это время находятся в Мариуполе, и связь с ними оборвалась после того, как украинские силовики закрыли город на выезд. Последняя попытка эвакуироваться успехом не увенчалась: Киев перекрыл гуманитарный коридор, и по сей день женщина не может выяснить судьбу своих детей, живя верой в то, что с ними всё в порядке:

Сыновья где-то там, поехали в город, и нет… И вернулись бы домой, а как вернуться? Не выпускают.

Талаковка, как и многие другие населённые пункты в Донецкой и Луганской народных республиках, в течение последних нескольких дней оказалась в эпицентре украинского огня. Отступая, ВСУ и нацбаты начали наносить массированные удары по гражданскому сектору, видимо, таким образом пытаясь сдержать наступление армии ДНР. Сутками местное население пряталось в подвалах, скрываясь от десятков ракет РСЗО и снарядов ствольной артиллерии, которые ложились по селу.

Татьяна, жительница освобождённой Талаковки, очень надеется, что её сыновья, застрявшие в Мариуполе, вернутся живыми. Фото Георгия Медведева / Телеканал Царьград

При этом на что сразу обращаешь внимание, так это на отсутствие старых разрушений. Ни следов осколков, ни отверстий от пуль. Ни одного сгоревшего или разрушенного дома, и это при том, что именно из Талаковки украинские силовики на протяжении восьми лет наносили ежедневные удары по близлежащему селу Коминтерново. От некогда пограничного населённого пункта ДНР остались одни руины, а вот Талаковка цела и невредима, и это слишком резко контрастирует с постоянными заявлениями Киева про обстрелы силами ЛДНР гражданского населения.

Мирные жители ждали освобождения

Вопрос о том, что происходило здесь на протяжении долгих восьми лет, местным жителям можно не задавать. Всё становится понятно и так, едва только люди начинают благодарить проходящих мимо них солдат.

Ждали, очень ждали, – говорит мужчина, наблюдающий движение колонны армии ДНР. – Спасибо вам, что пришли. Лупите их быстрее!

Проходящие мимо бойцы делятся со стариком сигаретами. Табака здесь, как и других продуктов, сегодня не купить: большинство магазинов были разграблены украинской армией в канун отступления, и вопрос предотвращения гуманитарной катастрофы полностью лёг на бойцов армии ДНР. Продукты первой необходимости солдаты доставили сюда сразу же после освобождения села, а уже через несколько дней в Талаковку начала поступать гуманитарная помощь по линии МЧС. В ближайшее время все ключевые вопросы будут решены: посёлок возвращается к нормальной жизни.

"Очень ждали вас! Ждали, чтобы скорее вы их нагнали!" – восклицает ещё одна жительница села, Мария.

Мария, жительница Талаковки, верит, что справедливость восторжествует, и люди, развязавшие войну, понесут наказание. Фото Георгия Медведева / Телеканал Царьград

Всю свою жизнь женщина проработала педагогом, говорит: знают её все не только в Талаковке, но и в ближайших населённых пунктах. Казалось бы: честный и достойный, почётный труд, уважение в обществе, любовь односельчан и не одно воспитанное поколение. Чем именно она заслужила почти десять лет ада, который устроил ей Киев?

Однако женщина верит: справедливость восторжествует, и те люди, которые развязали в Донбассе войну, обрекая тысячи людей на боль и страдания, обязательно понесут наказание. А освободителей Талаковки женщина, стоя по центру улицы с пакетом картофеля, приглашает в гости, обещая накормить горячим обедом. Этих людей она ждала долгие восемь лет.

Победа нужна всем

В настоящий момент подразделения армии ДНР продолжают освобождать и зачищать населённые пункты, ещё недавно находившиеся под контролем ВСУ и нацбатов.

Основных задач в зачистке две: выявить украинских солдат, которые остались в населённых пунктах, а также найти мирных жителей, которые нуждаются в помощи. Метр за метром бойцы ДНР продвигаются вперёд, проверяют подозрительные дома, изучают брошенные позиции ВСУ и обозначают заминированные территории.

Боец ДНР в Талаковке. Фото Георгия Медведева / Телеканал Царьград

Люди, оставшиеся в посёлках, рассказывают леденящие душу истории о том, что происходило как за эти восемь лет, так и в последние дни. В одном из освобождённых сёл к армейскому грузовику вышла пожилая пенсионерка, попросившая о помощи. В соседнем с ней доме в подвале на протяжении нескольких суток находятся тела погибшей семьи, которую завалило обломками. Дом был разрушен в результате очередного обстрела со стороны Украины, и из-за постоянного огня приступить к разбору завалов не представляется возможным.

Таких историй десятки, и они – самое тяжёлое, но самое красноречивое объяснение тому, зачем нужна на Украине специальная операция и почему Донбасс так стремился к освобождению. Тысячи бойцов сегодня в едином строю готовы бороться до последнего вздоха, дабы никогда больше в будущем такие истории не облетали сводки новостей.