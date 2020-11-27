Убитые горем родственники поставили ультиматум Пашиняну

В Ереване убитые горем родственники пытаются добиться ответа от властей. Несколько десятков родственников пропавших без вести армянских военнослужащих заблокировали дорогу для проезда кортежа премьера. Однако, как сообщает "Sputnik Армения", с народом Никол Пашинян общаться не стал.

По словам одного из участников стихийной акции, Пашинян попросту сбежал от людей, "сел в машину и сбежал".

Впрочем, после этого дорожного инцидента стало известно, что Пашинян всё же пообщался с некоторыми протестующими.

Поводом для негодования родственников армянских солдат стало то, что до сих пор не выполнено закреплённое в соглашении условие по обмену ранеными, пленными и телами погибших.

Родители требуют немедленной реакции властей и решения вопроса возвращения солдат, установления их местонахождения.

"Пусть вернут нам наших детей и делают что хотят. Мы хотим только возвращения детей, ничего другого нам не нужно", - отметил один из участников акции.