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Убиты, арестованы, перевербованы: ЦРУ теряет агентов по всему миру - New York Times
06 октября 2021, 11:05 • 244 • Политика
ЦРУ сообщило резидентурам о потере "десятков" агентов за рубежом. По версии New York Times, специалисты были убиты, арестованы и перевербованы.
Представители Центрального разведывательного управления (ЦРУ) на прошлой неделе предупредили своих резидентов за рубежом об атаках на агентов. Есть "десятки убитых, арестованные или перевербованных". О направленном ЦРУ сообщении пишет газета New York Times.
Как и бывает с утечками такого рода, направленная депеша готовилась под грифом "совершенно секретно", но всё равно стала достоянием общественности. По версии ЦРУ, потери "слишком велики". В статье отмечено, что управление приводило конкретные цифры. Это краткое сообщение вполне тянет на сенсацию, считают журналисты:
Кстати, касаемо тех, кто был переворбован. Это единственный пункт, по которому ЦРУ не дали чёткую справку с цифрами. Как отмечено в материале New York Times, в ЦРУ грешат на пакистанские спецслужбы. Они, мол, "особенно сильны". Кроме того, упоминаются спецслужбы России и Китая, которые используют в своей работе технологии искусственного интеллекта, опознания внешности, биометрического сканирования для слежки за американскими агентами. Словом, стандартная работа контрразведки, прекрасно исполненная оппонентами, ЦРУ не нравится.
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