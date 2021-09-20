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Убить Сороса: Американец прислал миллиардеру секретную посылку
20 сентября 2021, 05:20 • 140 • Политика
Джордж Сорос настолько одиозен и неоднозначен, что недоброжелатели у него есть по всему миру. И это понятно, ведь с именем Сороса связывают и государственные перевороты, и попытки уничтожить культуру и традиции целых народов.
Убийство миллиардера Джорджа Сороса задумал американец Сезар Сайок. Он прислал в элитный загородный дом Сороса секретную посылку. Впрочем, для службы безопасности секретом она не стала - слишком уж большим был пакет. Внутри, как выяснилось, было взрывное устройство.
Бомба не сработала, однако сам по себе инцидент вызвал шумиху. В тот год президентом США был Дональд Трамп. Инцидент с секретной посылкой обсуждали в Белом доме. И, кстати, один из приглашённых на обсуждение выкрикнул: "Сороса надо посадить!".
Имя несостоявшегося взрывника узнали очень скоро. Он понёс своё наказание. Добавим, больше деталей о вмешательстве Сороса в дела стран мира, в том числе России, доступно в расширенном материале Царьграда.
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