Убить Сороса: Американец прислал миллиардеру секретную посылку

Джордж Сорос настолько одиозен и неоднозначен, что недоброжелатели у него есть по всему миру. И это понятно, ведь с именем Сороса связывают и государственные перевороты, и попытки уничтожить культуру и традиции целых народов.

Убийство миллиардера Джорджа Сороса задумал американец Сезар Сайок. Он прислал в элитный загородный дом Сороса секретную посылку. Впрочем, для службы безопасности секретом она не стала - слишком уж большим был пакет. Внутри, как выяснилось, было взрывное устройство.

Бомба не сработала, однако сам по себе инцидент вызвал шумиху. В тот год президентом США был Дональд Трамп. Инцидент с секретной посылкой обсуждали в Белом доме. И, кстати, один из приглашённых на обсуждение выкрикнул: "Сороса надо посадить!".

Имя несостоявшегося взрывника узнали очень скоро. Он понёс своё наказание. Добавим, больше деталей о вмешательстве Сороса в дела стран мира, в том числе России, доступно в расширенном материале Царьграда.