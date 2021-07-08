Убить президента. За всё заплатит олигарх?

Михаил Ходорковский восхитился убийством президента Гаити и пожелал такой же судьбы России. Можно спросить: глупость это или измена, но ответ очевиден: одновременно и то, и другое.

Иной раз смотришь на русскую политическую эмиграцию и думаешь: она дана нам в назидание. Что может сделать с человеком ненависть к собственной Родине и страх перед Государством Российским. Речь именно об эмиграции политической и антирусской по самой своей природе. То есть лишь о небольшой части наших (бывших) сограждан, по каким-то причинам выбравшим жизнь за бугром. Понятно, что в разных жизненных обстоятельствах в разных странах мира живут и патриоты России, и люди, интересующиеся только величиной собственных доходов, к политике равнодушные. Понятно и то, что кто-то из них следит за жизнью на Родине пристально, кто-то – время от времени, кто-то вспоминает Россию только сквозь призму обстоятельств, однажды заставивших его уехать… Но кое-кто живёт на Западе потому, что служит этому самому Западу одним из антироссийских пропагандистов. И даже мечтает вернуться в Россию на белом лимузине или белом американском танке, чтобы Россией править – по имя западных идеалов.

Убили? До чего хорошо!

Эти люди могли бы быть очень опасны, как всегда опасны предатели. Однако вспомним о назидании: в отрыве от Родины ненависть играет с ними дурную шутку. Они глупеют. Часто – необратимо. Вот, к примеру, Михаил Ходорковский, эмигрант-олигарх. Человек из списка "Форбс". Минимальная оценка личного состояния – полмиллиарда долларов США, максимальная – 10 миллиардов долларов США, то есть масштаб Джорджа Сороса. Основатель многочисленных организаций и СМИ, предназначенных для того, чтобы вести Россию к "демократии". СМИ и НКО эти признаны иностранными агентами и нежелательными организациями, их руководитель ждёт суда в русской тюрьме, а Ходорковский, продолжая борьбу, пишет о России едва ли не ежедневно и по любому поводу.

Вот и сегодня.

Президент Гаити застрелен после попытки изменить Конституцию и получить право на второй срок подряд. Средняя зарплата гаитян – 850 дол. Президент Путин поменял Конституцию, чтобы получить право на пятый срок. Средняя зарплата россиян (если верить Госкомстату) – 708 дол. Дикари…

Просто мастер иронии 80-го уровня этот олигарх. Просто Петросян, Жванецкий и Павел Воля в одном немолодом лице. Как уел, а? Ну, в самом деле, на далеком Гаити президента за попытку изменить Конституцию убили, а в России – почему-то нет. И живут на этом Гаити, говорит, лучше.

Скриншот страницы twitter.com

Революционеры, наркоторговцы и "русский след"

Сам-то понимает, что говорит? Тут одно из двух: или прекрасно понимает и врёт сознательно, просто каждой буквой своего "чик-чирика" в социальной сети. Или не понимает, потому что совсем от нелюбви к Родине разума лишился.

Давайте по пунктам. Во-первых, про убийство президента. Президент Гаити по имени Жовенель Моиз погиб в собственном доме. В дом ворвались какие-то люди, говорившие по-испански, и застрелили его. Никакой информации о том, что это были гаитянские революционеры и борцы с диктатурой, не появлялось. Появлялись три версии убийства президента Гаити. Первая гласит, что его убили агенты, которых подослала спецслужба США по борьбе с наркотиками. Потому что Гаити – известный источник наркотиков для США. Порядка в стране мало, криминала много. Вторая гласит, что Моиза убили агенты, нанятые колумбийскими наркокартелями. Потому что он, якобы, продался той самой американской спецслужбе. Обе версии хорошо объясняют, почему убийцы говорили на иностранном для Гаити языке (государственный язык там французский).

Третья версия мне нравится больше всего, хотя, в отличие от двух первых, она совсем ни на чём не основана. Согласно этой версии, президента Гаити застрелили агенты русской специальной службы. В социальных сетях США эта версия постепенно получает распространение, но не обоснование. Объяснить, зачем русским понадобилось убивать гаитянского президента, пока никто не смог. Но как патриот, я не могу этой версии не радоваться: Россия такая великая, что её след обнаруживается повсюду.

Внимание, повторяю. Среди версий убийства Жовенеля Моиза нет версии о том, что его прикончили борцы за свободу Гаити, возмущённые изменением Конституции. То есть эту версию Ходорковский придумал сам.

Олигарх, который не умеет считать

Теперь что касается заплаты на Гаити. Ходорковский считает, что она выше, чем в России. Кажется, он единственный человек на свете, который так считает, потому что Гаити – это одна из самых нищих стран мира. По информации различных исследователей, зарплата большинства работающих жителей острова не превышает 100 долларов США. То есть 7,5 тысяч рублей в месяц. Некоторые щедрые исследователи полагают, что средняя зарплата на острове достигает 180 долларов США. То есть 13 тысяч рублей в месяц. То есть российского прожиточного минимума.

Гаити. Люди живут на два доллара США в день. Фото: Florian Kopp/Globallookpress

По данным ООН, 80% населения Гаити живут за чертой бедности. Черта бедности, в данным случае, это жизнь на два доллара США в день. То есть на 60 долларов в месяц. То есть примерно на 4,5 тысяч рублей в месяц. Естественно, большая часть из этих людей – безработные. Правительство Гаити, правда, утверждает, что уровень безработицы в стране – примерно 13%. Но эксперты полагают, что при такой нищете реальный уровень безработицы – что-то около 40%.

80% населения Гаити живут за чертой бедности. Фото: Florian Kopp/Globallookpress

Средняя зарплата в России, как указал товарищ Ходорковский – 708 долларов США. Это он конвертировал сумму средней начисленной заработной платы по итогам 2020 года по данным Росстата. Не соврал, хотя к реальному уровню жизни эта цифра имеет мало отношения. Про Россию не соврал, а про Гаити не смог себе отказать. А может быть, не смог найти информацию: мне понадобилось ровно минута, чтобы понять, откуда Ходорковский взял эти 850 долларов гаитянской зарплаты. Сайт с такой информацией почему-то возникает первым в выдаче Гугла, если вы наберёте в поиске "средняя зарплата в Гаити".

Скриншот страницы ktogdeskolko.com/gaiti

Первым, но не единственным, а как живут на Гаити, легко понять, немножко прочитав про эту страну. И посмотрев фото. Если коротко – там живут в страшной нищете, такой, какая не снилась и самым бедным странам постсоветского пространства, и самым депрессивным российским медвежьим углам.

"Богатые" граждане Гаити. Фото: Florian Kopp/ Globallookpress

Мне было бы интересно понять, собирался своим высказыванием Ходорковский обмануть своих читателей или он сам себя обманул. Но гораздо интереснее другое: понимает ли русская политическая эмиграция и люди, которые (нарушая закон) работают на Ходорковского в России, чего этот человек добивается. Прочтите ещё раз его замечательное высказывание и скажите мне, что оно не содержит восхищения террористическим актом, убийством главы государства. И завуалированного призыва к повторению такого преступления в России не содержит тоже.

Жилые дома на Гаити. Фото: Bahare Khodabande/ Globallookpress

Цель деятельности Ходорковского – новая русская кровавая революция. Он агитирует за теракты и убийства. Большое счастье, что делает он это так нелепо и так глупо. Большая опасность в том, что делает он это, имея очень серьёзные ресурсы, поддержку западных "демократий" и организации внутри России.