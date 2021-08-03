Убит полицейский и стрелок: В США не озвучили причины стрельбы у Пентагона

Недалеко от Пентагона во вторник случилась стрельба. Деталей о случившемся мало, однако известно о жертвах происшествия.

В США изучают обстоятельства случившейся стрельбы недалеко от здания Минобороны. Инцидент произошёл на остановке общественного транспорта, вблизи Пентагона.

Из-за происшествия было объявлено осадное положение.

Изначально сообщалось, что ранено несколько человек, однако затем стало известно о жертвах. Сообщается, что погиб полицейский. Кроме того, уточнялось, что стрелок ликвидирован.

Сотрудников министерства во время инцидента призвали не покидать рабочие места, передают "Народные Новости". Движение транспорта вблизи здания оборонного ведомства США на какое-то время было приостановлено.

Официально о причинах случившегося не заявлялось. В СМИ полагают, что причиной стрельбы мог стать вывод американских войск из Афганистана.