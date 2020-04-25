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Убить коронавирус за минуту: Трамп предложил нетрадиционное лечение

25 апреля 2020, 14:10  •  179 • В мире
В исследовании Министерства внутренних дел США говорится о том, что коронавирус якобы можно ослабить с помощью солнечного света. Президент США Дональд Трамп предложил нетрадиционное лечение заражённых - используя солнечный свет, при этом посчитал, что в этом случае коронавирус, мол, будет убит за минуту.
Очередной брифинг президента США Дональда Трампа обернулся странным предложением американского лидера по лечению коронавируса. В частности, глава Белого дома предложил нетрадиционное лечение заражённых - с помощью солнечного света.
До этого Министерство внутренних дел США провело исследование, которое якобы показало, что солнечный свет оказывает мощный эффект на уничтожение вируса как на поверхности, так и в воздухе. USA Today цитирует одного из представителей министерства, уверяющих в подобном эффекте.
Очевидно, исходя из этого американский лидер и сделал своё предложение. Он предложил подвергнуть тело заражённого коронавирусом "мощному воздействию ультрафиолета или просто очень мощного света". И предположил, что подобное убьёт вирус за минуту.
"Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то ещё, то это уничтожает его за минуту", - отметил Трамп. Однако откуда у него подобные данные, остаётся неясным.

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