Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
Психопаты — норма страны победившего майдана. К чему привела реформа Супрун?
Украина уничтожает свои целебные лиманы, пытаясь обезводить Крым
"Удар 100% был намеренным": Почему в горячих точках охотятся на русски...
Главная / Политика

Убить Китай, как СССР: Киссинджер дал совет США по уничтожению Поднебесной

13 октября 2020, 23:15  •  21 • Политика
Киссинджер предложил проделать с Китаем сработавший против СССР трюк. Ветеран американской дипломатии советует коренным образом пересмотреть правила взаимодействия с Поднебесной.
Экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер предложил победить Китай точно так же, как это было сделано с СССР. Заявление прозвучало на дискуссии, организованной 7 октября Экономическим клубом Нью-Йорка.
Киссинджер посоветовал поступить так же, как с СССР, и принять новые правила взаимодействия с Китаем - установить рамки, дальше которых угрозы не пойдут. Ветеран американской дипломатии отмечает, что нынешняя риторика президента США Дональда Трампа подрывает экономическое сотрудничество с Поднебесной. Если это продолжится, то может привести к более неприятным для Америки последствиям. Например, из китайского оружия начнут убивать американских солдат, а то и уничтожать американскую технику.
Также Киссинджер призвал политиков США понять, что времена изменились и что в современном мире государству невозможно "достичь такого уровня превосходства в стратегических и экономических областях, чтобы никто другой не мог угрожать нам". Поэтому необходимо "мыслить по-новому", пишет РИА ФАН.
Напомним, что сейчас США и Китай находятся в состоянии экономической войны. Трамп постоянно обвиняет Поднебесную во всевозможных грехах и грозит новыми пошлинами и санкциями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



21
Источник
Похожие новости
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать в отставку
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
13 октября 2020, 15:55
"Эй, девочки, подвиньтесь!": Русский Су-57 дал "прикурить" американскому F-35 в небе
13 октября 2020, 17:45
Терпеть не будем: Лавров поставил на место Евросоюз
13 октября 2020, 17:45
Джо Байден уснул в прямом эфире, а теперь ещё и провалил речь в Огайо: забыл, куда баллотируется
13 октября 2020, 15:55
МИД Германии неожиданно "отстранился" от Навального: Витязева вскрыла "тайну" Берлина
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 октября 2020, 02:10
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" "...
13 октября 2020, 06:45
Неудобные вопросы о COVID: "Шарите" - в центре скандала с "преступлени...
13 октября 2020, 00:20
"Фактически это признательные показания": Пушилин призвал Зеленского подать...
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
13 октября 2020, 08:35
Полёт Су-57 "без крыши": Безбашенный пилот русского истребителя поразил анг...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
08 октября 2020, 01:10
Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19
08 октября 2020, 06:40
Не слушаете Лаврова, будете иметь дело с Шойгу. Глава Минобороны РФ созвонился с Ереваном и Баку
10 октября 2020, 19:10
Пятая колонна в два миллиона: Турецкая армия уже в России
10 октября 2020, 17:20
"Организм начал убивать сам себя изнутри": Врач Навального вскрыл правду о его анализах
10 октября 2020, 02:40
В Польше указали на кулинарную ошибку нескольких поколений: картошку надо в кипяток
11 октября 2020, 16:15
"Слышь, басурмане": Чичерина вступилась после недвусмысленной угрозы военкору Пегову
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.