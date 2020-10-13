|
Убить Китай, как СССР: Киссинджер дал совет США по уничтожению Поднебесной
13 октября 2020, 23:15 • 21 • Политика
Киссинджер предложил проделать с Китаем сработавший против СССР трюк. Ветеран американской дипломатии советует коренным образом пересмотреть правила взаимодействия с Поднебесной.
Экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер предложил победить Китай точно так же, как это было сделано с СССР. Заявление прозвучало на дискуссии, организованной 7 октября Экономическим клубом Нью-Йорка.
Киссинджер посоветовал поступить так же, как с СССР, и принять новые правила взаимодействия с Китаем - установить рамки, дальше которых угрозы не пойдут. Ветеран американской дипломатии отмечает, что нынешняя риторика президента США Дональда Трампа подрывает экономическое сотрудничество с Поднебесной. Если это продолжится, то может привести к более неприятным для Америки последствиям. Например, из китайского оружия начнут убивать американских солдат, а то и уничтожать американскую технику.
Также Киссинджер призвал политиков США понять, что времена изменились и что в современном мире государству невозможно "достичь такого уровня превосходства в стратегических и экономических областях, чтобы никто другой не мог угрожать нам". Поэтому необходимо "мыслить по-новому", пишет РИА ФАН.
Напомним, что сейчас США и Китай находятся в состоянии экономической войны. Трамп постоянно обвиняет Поднебесную во всевозможных грехах и грозит новыми пошлинами и санкциями.
21
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 октября 2020, 00:05
|
08 октября 2020, 01:10
|
08 октября 2020, 06:40
|
10 октября 2020, 19:10
|
10 октября 2020, 17:20
|
10 октября 2020, 02:40
|
11 октября 2020, 16:15