Убить Китай, как СССР: Киссинджер дал совет США по уничтожению Поднебесной

Экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер предложил победить Китай точно так же, как это было сделано с СССР. Заявление прозвучало на дискуссии, организованной 7 октября Экономическим клубом Нью-Йорка.

Киссинджер посоветовал поступить так же, как с СССР, и принять новые правила взаимодействия с Китаем - установить рамки, дальше которых угрозы не пойдут. Ветеран американской дипломатии отмечает, что нынешняя риторика президента США Дональда Трампа подрывает экономическое сотрудничество с Поднебесной. Если это продолжится, то может привести к более неприятным для Америки последствиям. Например, из китайского оружия начнут убивать американских солдат, а то и уничтожать американскую технику.

Также Киссинджер призвал политиков США понять, что времена изменились и что в современном мире государству невозможно "достичь такого уровня превосходства в стратегических и экономических областях, чтобы никто другой не мог угрожать нам". Поэтому необходимо "мыслить по-новому", пишет РИА ФАН.

Напомним, что сейчас США и Китай находятся в состоянии экономической войны. Трамп постоянно обвиняет Поднебесную во всевозможных грехах и грозит новыми пошлинами и санкциями.