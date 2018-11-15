«Убит инъекцией»: прокуратура Саудовской Аравии просит приговорить к смертной казни пятерых обвиняемых по делу Хашукджи

Власти Саудовской Аравии задержали 21 человека в рамках расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи на территории генконсульства страны в Стамбуле. Против 11 из них возбуждены уголовные дела. При этом прокуратура просит приговорить к смертной казни пятерых обвиняемых, сообщил заместитель генпрокурора королевства Шальан аль-Шальан. Он также добавил, что смерть журналиста наступила после инъекции большой дозы наркотического вещества. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал заявление Эр-Рияда «положительным, но недостаточным». Он потребовал передать обвиняемых Турции и напомнил, что до сих неизвестно местонахождение тела Хашукджи.

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии задержала 21 человека в рамках расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи на территории генконсульства страны в Турции. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Шальан аль-Шальан.

«Предъявлены обвинения 11 из них, в отношении этих людей возбуждены уголовные дела. Расследование в отношении остальных задержанных продолжается, чтобы точно определить их статус и роль в этом преступлении», — сказал он.

Прокуратура просит приговорить к смертной казни пятерых обвиняемых. Кроме того, лишённому ранее должности королевского советника Сауду бен Абдулле аль-Кахтани запрещено покидать территорию королевства.

По данным генпрокуратуры, для возвращения Хашукджи в Саудовскую Аравию по инициативе аль-Кахтани и бывшего заместителя начальника отдела общей разведки Ахмеда Асири была сформирована группа из 15 человек.

Приказ об убийстве журналиста якобы отдал руководитель этой группы, который позднее направил ложный отчёт, что Хашукджи покинул здание генконсульства.

«Было установлено, что завязалась драка, жертву связали и сделали инъекцию — ввели большую дозу наркотических веществ, что привело к смерти, — говорится в заявлении генпрокуратуры, опубликованном Саудовским агентством печати. — Тело жертвы после убийства было расчленено и вывезено за пределы здания генконсульства».

Кроме того, отмечается, что в момент инцидента были отключены камеры наружного видеонаблюдения. После убийства останки журналиста были якобы переданы сообщнику, находившемуся на территории Турции.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что заявление саудовской стороны Анкара считает «положительным, но недостаточным». Глава турецкого МИД потребовал доставить на территорию республики обвиняемых в причастности к преступлению, а также оборудование, которое использовалось для расчленения тела журналиста. Кроме того, Чавушолгу отметил, что до сих пор неизвестно, где находится тело убитого.

«Убийц Хашукджи, в соответствии с Венской конвенцией, должны судить в Турции, поскольку преступление совершено здесь», — добавил Чавушоглу.

Накануне турецкий министр не исключил создания международного следственного органа с участием всех заинтересованных сторон, чтобы прояснить все обстоятельства убийства саудовского журналиста. Он напомнил, что изначально Анкара не намеревалась передавать дело в международный суд.

«Однако на данном этапе мы видим, что необходимо провести международное расследование. Мы сделаем всё возможное, чтобы пролить свет на все аспекты этого преступления. Турция не блефует. Мы поделились с международным сообществом всеми имеющимися у нас данными», — подчеркнул глава турецкого МИД.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

Reuters

© Muhammad Hamed

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что приказ о ликвидации Хашукджи был дан на «высших уровнях» правительства Саудовской Аравии, а само преступление было спланировано заранее. Турецкий лидер также обвинил генерального прокурора королевства Сауда аль-Муаджиба в том, что тот препятствует проведению расследования.

Отметим, что Турция передала аудиозапись, на которой, предположительно, зафиксирован момент совершения преступления, не только Саудовской Аравии, но также США, Франции, Канаде, Германии и Великобритании.

При этом арабский телеканал Al Jazeera со ссылкой на сотрудника турецкой газеты Daily Sabah Назифа Карамана сообщил о последних словах, которые якобы произнёс Хашукджи перед смертью. Журналист просил убийц снять с его головы мешок, потому что он задыхается.

Дело Джамаля Хашукджи

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи с 2017 года проживал на территории Соединённых Штатов — он был колумнистом газеты The Washington Post. В своих статьях Хашукджи неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

2 октября журналист вошёл в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего его никто не видел живым. Спустя несколько дней прокуратура Турции под личным контролем президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана начала расследование его исчезновения. В турецких СМИ начали появляться сообщения, что в здании дипмиссии Саудовской Аравии произошло жестокое убийство.

Между тем власти королевства более двух недель отрицали не только свою причастность к инциденту, но и сам факт преступления. Однако 19 октября генпрокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что Хашукджи якобы погиб в ходе ссоры и драки с несколькими людьми на территории дипмиссии. Позднее он же назвал журналиста «жертвой спланированного убийства».