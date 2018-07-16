«Убирают свидетельства постановочности действий»: почему в США заговорили об эвакуации «Белых касок» из Сирии

Эвакуация движения «Белые каски» из Сирии позволит Соединённым Штатам скрыть свидетельства постановочности действий организации и данные о том, кто организовал химические атаки. Об этом заявили в Госдуме, комментируя сообщения о намерении Вашингтона вывести членов организации из САР. По данным СМИ, судьба «Белых касок», возможно, будет обсуждаться на встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки.

Предполагаемый вывод членов движения «Белые каски» из Сирии может быть попыткой замаскировать операцию против правительственных сил. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Это попытка провести какую-то операцию под легендой эвакуации членов организации. Может, хотят вывести боевиков или специалистов, инструкторов, натовских экспертов», — предположил Шерин в разговоре с RT.

По данным CNN, возможность эвакуации тысячи участников «Белых касок» и членов их семей обсуждают США, Великобритания, Франция и Канада.

Как сообщили телеканалу дипломатические источники, членов организации могут переселить в Великобританию, Канаду и Германию. Отмечается, что изначально об этой необходимости заявил президент США Дональд Трамп в ходе саммита НАТО. Ожидается, что вопрос о безопасности «Белых касок» может быть затронут во время встречи Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки.

Проблемная репутация

В июне Вашингтон выделил $6,6 млн на работу организации. Решение о дополнительном финансировании осудили в МИД Сирии. В ведомстве отметили, что «Белые каски» используются некоторыми западными странами для осуществления террористической деятельности с задействованием химического оружия.

Информация о связях движения с террористами есть и у Москвы, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы знаем — не просто уверены, а знаем, у нас есть информация — о том, что сотрудники «Белых касок» имеют тесные связи с террористическими группировками в Сирии, в частности с «Джабхат ан-Нусрой»*. Об этом свидетельствуют репортажи действительно независимых журналистов, которые посещают Сирию... К сожалению, в массовом порядке эта информация на Западе не пробивается», — отмечала она.

Мария Захарова

© MFA Russia Press Service./Global Look Press

Эвакуация может стать попыткой скрыть свидетельства неправомерных действий активистов, считает Шерин.

«Если какие-то документы или свидетельства попадут в руки армии Башара Асада или наших вооружённых сил, то будут получены данные о том, кто организовывал фейковые химические атаки, снимал фильмы, всплывёт вся документация. Всё это сейчас и зачищают, выводят людей, убирают какие-то свидетельства постановочности действий», — отметил эксперт.

При этом репутация «Белых касок» в Сирии может стать для них проблемой на фоне успехов правительственных сил, уверен политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«На самом деле, насколько можно судить, «Белые каски» заработали себе достаточно плохую репутацию в течение своего пребывания в Сирии. Организацию обвиняли в том, что она благосклонна к ряду оппозиционных вооружённых группировок, оказывает им помощь, выходящую далеко за рамки мандата. В данном случае, когда совершенно очевидно, что правительственные войска одерживают победу, «Белые каски» вполне могут ожидать некоего ответа со стороны людей, против которых они работали», — заявил политолог в разговоре с RT.

Он подчеркнул, что большая часть Сирии находится под контролем правительственных войск и «присутствие там неких внешних структур теряет необходимость».

«Ситуация назрела, и дальнейшее присутствие «Белых касок» ни для кого не представляет интереса. Если в стране есть одно правительство, один президент и одна армия, то все остальные формирования в касках, в том числе и белых, не являются необходимым элементом поддержания стабильности этой страны», — сказал Бышок.

История фальсификаций

Напомним, что на Западе «Белые каски» считаются миротворческой организацией, однако подлинность видеозаписей, которые активисты выкладывают в интернет, неоднократно подвергалась сомнению.

Так, в 2017 году председатель SWEDHR Марчелло Феррада де Ноли указал на то, что на одной из записей член организации вводит иглу под кожу ребёнка, но при этом не нажимает на поршень шприца. В беседе с RT де Ноли обвинил «Белые каски» в фальсификации свидетельств химатаки, которую Дамаск якобы провёл в апреле 2017 года.

Как отметили в Минобороны России, уже считается «нормой то, что единственным доказательством проведения атак становятся данные от оппозиционных НПО, таких как «Белые каски», Сирийско-американское медицинское общество, Сирийский центр фиксации химических нарушений».

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.