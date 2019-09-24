Убирать металлолом будет Путин? Зеленскому оказались не нужны ржавеющие в Крыму корабли

Украинская сторона не намерена возвращать свои корабли, которые ржавеют в Крыму. Об этом пишет РИА ФАН.

Напомним, в январе 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву украинские военные корабли, самолеты и бронетехнику, которые остались на Крымском полуострове. По словам российского лидера, брошенная техника находится в плачевном состоянии.

"Она в таком состоянии практически и была, за эти годы никем не обслуживалась", - пояснил глава государства.

Команда экс-президента Украины Петра Порошенко отклонила предложение Кремля. Позиция не изменилась и после прихода к власти Владимира Зеленского.

Как отметил новый глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк, Киеву не нужна техника, которая находится в плачевном состоянии.

"В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий", - заявил он в интервью BBC.

Учитывая это, возникает вопрос об утилизации металлолома, за который теперь придется отвечать российской стороне.

Министр также добавил, что сейчас украинская сторона ведет переговоры о возращении кораблей, которые были задержаны сотрудникам ФСБ в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Однако прогресса пока якобы нет.