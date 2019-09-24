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Убирать металлолом будет Путин? Зеленскому оказались не нужны ржавеющие в Крыму корабли
24 сентября 2019, 17:54 • 82 • Политика
Команде президента Украины Владимира Зеленского оказались не нужны ржавеющие в Крыму украинские корабли. Ранее металлолом президент России Владимир Путин предлагал передать на утилизацию Киеву.
Украинская сторона не намерена возвращать свои корабли, которые ржавеют в Крыму. Об этом пишет РИА ФАН.
Напомним, в январе 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова передать Киеву украинские военные корабли, самолеты и бронетехнику, которые остались на Крымском полуострове. По словам российского лидера, брошенная техника находится в плачевном состоянии.
"Она в таком состоянии практически и была, за эти годы никем не обслуживалась", - пояснил глава государства.
Команда экс-президента Украины Петра Порошенко отклонила предложение Кремля. Позиция не изменилась и после прихода к власти Владимира Зеленского.
Как отметил новый глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк, Киеву не нужна техника, которая находится в плачевном состоянии.
"В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий", - заявил он в интервью BBC.
Учитывая это, возникает вопрос об утилизации металлолома, за который теперь придется отвечать российской стороне.
Министр также добавил, что сейчас украинская сторона ведет переговоры о возращении кораблей, которые были задержаны сотрудникам ФСБ в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Однако прогресса пока якобы нет.
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