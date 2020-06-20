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Убирать космический мусор и сбивать спутники противника

20 июня 2020, 02:00  •  62 • Война
Убирать космический мусор и сбивать спутники противника
Японская телекоммуникационная корпорация SKY Perfect JSAT начала разработку спутника, который сможет уничтожать космический мусор с помощью мощного лазера.
SKY Perfect JSAT Group является крупнейшей в Азии компанией по спутниковой связи и многоканальному платному телевидению. Как сообщает The Japan Times, создавать спутник-уборщик SKY Perfect JSAT будет совместно с государственным институтом физико-химических исследований RIKEN и Японским агентством по аэрокосмическим исследованиям (JAXA).
В настоящее время, по данным JAXA, в околоземном пространстве находится около 34 тысяч обломков ракет, спутников и прочего космического мусора размером не менее 10 сантиметров. Корпорация SKY Perfect JSAT обеспокоена тем, что совсем скоро будет почти невозможно запускать новые спутники. Это, как сказал на пресс-конференции президент корпорации Эйити Йонекура, «в будущем станет угрозой для нашего бизнеса».
Работа по уборке космического мусора будет заключаться в облучении лазером того или иного объекта, чтобы столкнуть его с орбиты и направить в нижние слои атмосферы, где он сгорит.
Проблема космического мусора действительно актуальна. В 1983 году маленькая песчинка (около 0,2 мм в диаметре) оставила трещину на иллюминаторе американского шаттла диаметром около 0,4 мм. Всего за время полётов шаттлов было обнаружено более 170 следов от столкновений на иллюминаторах и потребовалось более 70 замен иллюминаторов между полётами.
Известны и другие случаи. В июле 1996 года на высоте около 660 км французский спутник столкнулся с фрагментом третьей ступени французской ракеты Arian. 29 марта 2006 года из-за столкновения с космическим мусором произошла авария российского спутника «Экспресс-АМ11». 10 февраля 2009 года американский спутник Iridium столкнулся с выведенным из эксплуатации российским спутником связи «Космос-2251».
По прогнозам NASA, на низкой околоземной орбите (200-2000 км) в среднем каждые пять лет будут происходить крупные столкновения даже при условии полного прекращения космических запусков, а количество мусора будет расти.
Запуск японского спутника-чистильщика запланирован на 2026 год. Его можно будет использовать и в военных целях. Обладая мощным лазером, такой спутник может сталкивать с орбиты военные спутники противника, выводить из строя оптику и выжигать светочувствительный слой солнечных батарей.
Защититься от спутника-киллера с мощным лазером смогут лишь так называемые спутники-инспекторы, которые имеют маневровые ионные двигатели и способны уклоняться от лазерного луча. Принцип работы ионного двигателя основан на создании реактивной тяги ионизированным газом, разогнанным до высоких скоростей в электрическом поле. Такие двигатели потребляют сравнительно мало топлива и могут функционировать в условиях космоса длительное время, примерно до трёх лет.
Российские спутники-инспекторы, кстати, весьма тревожат американских военных. Мы уже писали, что в январе 2020 года два российских спутника, «Космос-2542» и «Космос-2543», «проинспектировали» американский спутник USA 245 (Key Hole), входящий в разведывательную спутниковую группировку Keyhole-CRYSTAL Национального управления военно-космической разведки США (National Reconnaissance Office). По этому поводу командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд в интервью журналу Time высказал беспокойство «растущей российской угрозой по отношению к американской военной спутниковой группировке».
Над проблемой уничтожения мусора на орбите Земли работают учёные разных стран. Так, команда Европейского космического агентства (ESA) разрабатывает четырехрукого робота, который планируется вывести на орбиту в 2025 году. Британский спутник-уборщик RemoveDEBRIS оснащён гарпуном и сетью, которые захватывают крупные обломки, транспортируют их и потом уничтожают в плотных слоях атмосферы.
Инженеры из холдинга «Российские космические системы» (РКС) изобрели довольно необычный спутник-уборщик. Он должен захватывать на орбите вышедшие из строя спутники, чтобы «перемолоть» их в барабанно-шаровой мельнице до состояния мелкодисперсного порошка и переработать в топливо для собственных двигателей. Как пишет «Российская газета», это будет, по сути, автономный робот с бесконечной жизнью.
Есть и другие проекты российских спутников-уборщиков космического мусора. Однако среди них пока нет ни одного, в котором использовался бы лазер. Между тем при необходимости такой спутник может быть разработан и запущен на орбиту в короткие сроки. Мы уже писали, что Россия опережает другие страны в сфере космических лазеров.
Ещё в конце 1980-х годов в Советском Союзе был создана боевая лазерная орбитальная платформа «Полюс» (Скиф-ДМ, изделие 17Ф19ДМ). Разработчик АО «Конструкторское бюро химавтоматики» создало для неё газодинамический лазер ГДЛ РД0600 мощностью 100 кВт.
В рамках проекта «Скиф» на 1986-1987 годы был запланирован экспериментальный вывод на орбиту габаритно-весового макета лазерной платформы «Скиф» ракетой-носителем «Энергия». Однако 11 мая 1987 года на Байконур прибыл Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачёв, который, опасаясь, что на Западе его обвинят в милитаризации космоса, запретил не только запуск «Скифа», но и работу над проектом. Запрет миролюбивого генсека с большим трудом преодолели, но подготовка к запуску была скомкана; на орбиту был отправлен лишь массо-габаритный макет лазера. В результате «Скиф» на орбиту не вышел и был затоплен в океане. Официальное расследование не проводилось, проект закрыли. Тем не менее испытания боевого космического лазера продолжались; так, газодинамический лазер ГДЛ РД0600 мощностью 100 кВт прошёл полный цикл стендовых испытаний.
Сборка «Енисея» в Самаре
Чтобы вывести такой лазер в космос, нужна сверхтяжёлая ракета, способная забрасывать на околоземную орбиту полезную нагрузку не менее 80 тонн. Как сообщает Роскосмос, в марте 2020 года в самарском ракетно-космическом центре «Прогресс» начата сборка деталей конструкции новой ракеты «Енисей», способной выводить на орбиту полезный груз массой от 88 до 103 тонн. В нарастающем противостоянии ведущих космических держав Россия сможет ответить ударом на удар.
Владимир ПРОХВАТИЛОВ

Фонд Стратегической Культуры

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