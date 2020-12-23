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Убили, зарыли, а теперь откопают - и: В Дании придумали, как решить проблему "зомби-норок"

23 декабря 2020, 19:55  •  150 • В мире
Власти Дании придумали, как решить проблему "зомби-норок". Зверьки из-за естественных процессов буквально "восстали" из-под земли, что очень беспокоит жителей страны. Сначала животных убили, зарыли, а теперь откопают - и…
Издание Kronen Zeitung напомнило, что в ноябре 2020 года у норок на территории Дании был выявлен неизвестный штамм вируса. Учёные предположили, что он может перейти и на человека. Власти отдали распоряжение умертвить всех животных - как больных, так и здоровых - на норковых фермах.
В статье указано, что уничтожено примерно 15 миллионов особей. Свыше 4 миллионов из них закопали на военном полигоне. Проблема в том, что при разложении тушки зверьков выделяют много фосфора и азота. Эти вещества поднимают останки на поверхность. Возникает риск заражения подземных вод и питьевой воды, пишет издание.
Норок убили, зарыли, а теперь откопают и сожгут. Такое решение приняли власти Дании. Сделают это через шесть месяцев после захоронения животных. За это время останки "зомби-норок" перестанут считаться опасным биоматериалом и не будут угрожать заражением людям.

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