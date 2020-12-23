Убили, зарыли, а теперь откопают - и: В Дании придумали, как решить проблему "зомби-норок"

Издание Kronen Zeitung напомнило, что в ноябре 2020 года у норок на территории Дании был выявлен неизвестный штамм вируса. Учёные предположили, что он может перейти и на человека. Власти отдали распоряжение умертвить всех животных - как больных, так и здоровых - на норковых фермах.

В статье указано, что уничтожено примерно 15 миллионов особей. Свыше 4 миллионов из них закопали на военном полигоне. Проблема в том, что при разложении тушки зверьков выделяют много фосфора и азота. Эти вещества поднимают останки на поверхность. Возникает риск заражения подземных вод и питьевой воды, пишет издание.

Норок убили, зарыли, а теперь откопают и сожгут. Такое решение приняли власти Дании. Сделают это через шесть месяцев после захоронения животных. За это время останки "зомби-норок" перестанут считаться опасным биоматериалом и не будут угрожать заражением людям.