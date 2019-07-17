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Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского "Боинга"

17 июля 2019, 06:39  •  148 • В мире
У французских следователей появилась жуткая версия гибели малазийского "Боинга", пропавшего над Южно-Китайским морем. Один из пилотов, судя по некоторым данным, мог убить всех пилотов и своего напарника, а затем погибнуть вслед за ними.
Напомним, что МН370 пропал в марте 2014 года и поныне не обнаружен. Были найдены лишь несколько обломков этого самолета, причем на огромных расстояниях друг от друга (находки были на острове Реюньон, ЮАР, Мозамбике…), что доказывало гибель судна.
Тайна того, что произошло с самолетом, не раскрыта. Ищут разгадку и следственные органы Франции. Гражданин этой страны Гислен Ваттрелос, жена и двое детей которого летели на роковом рейсе, обратился к ним, поскольку желает знать правду о случившемся с его близкими.
В итоге, как выяснила газета La Parisien, следователи за год работы выяснили многое. Они пришли к выводу, что самолет за несколько минут до падения производил резкие маневры, и это – дело рук человека.
Предполагается, что их производил пилот, причем один. За штурвалами были 53-летний командир Захари Ахмад Шах и 27-летний Фарик Абдул Хамид. Подозрения пали на первого. В прессе о нем писали, что он не жил с женой, дети его давно выросли, от одиночества мужчина часто просиживал часы за авиасимулятором.
По одной из версий, которая выглядит просто шокирующей, Шах убил всех пассажиров и напарника. Для этого он мог попросить последнего выйти в салон под каким-либо предлогом. После этого оставалось закрыть кабину и разгерметизировать салон, предварительно поднявшись выше и изменив направление полета.
Без кислорода те, кто в салоне, быстро погибли – кислородные маски, рассчитанные на 15 минут, не могли их спасти. А вот запаса воздуха в кабине пилота – на несколько часов. После этого Шах как в своем авиасимуляторе летел дальше один, пока не выработал топливо. Впрочем, это только одна из версий, у которой есть только косвенные доказательства.

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