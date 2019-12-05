Убил двоих и покончил с собой: моряк открыл стрельбу на базе Пёрл-Харбор

На базе Пёрл-Харбор — Хикэм Вооружённых сил США моряк открыл стрельбу по работникам корабельных доков, после чего покончил с собой. В результате двое гражданских сотрудников Минобороны США скончались, ещё один был ранен. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильно. По имеющимся данным, стрелок служил на атомной подводной лодке USS Columbia.

На объединённой базе Вооружённых сил США Пёрл-Харбор — Хикэм, расположенной в штате Гавайи недалеко от Гонолулу, моряк открыл огонь по находившимся рядом людям. Инцидент произошёл примерно в 14:30 по местному времени (03:30 мск).

Как сообщили на военной базе, при стрельбе пострадали трое гражданских сотрудников Минобороны США. Двое из них погибли, ещё один находится в больнице. Его состояние стабильно. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством. По имеющейся информации, стрельбу устроил моряк ВМС США, служивший на атомной подлодке USS Columbia.

В микроблоге базы в Twitter уточнили, что стрельба произошла недалеко от сухих доков №2 и №3.

«По первоначальным данным, погибли стрелок и два гражданских работника верфи. Один гражданский работник верфи находится в местной больнице, его состояние стабильно», — сообщили на базе Пёрл-Харбор — Хикэм.

В данный момент ведётся расследование. Имена жертв не будут обнародованы, пока не оповестят их ближайших родственников. Близким погибших, а также сотрудникам базы, которым необходима помощь психолога, предоставлена возможность консультации со специалистами.

Телеканал NBC News со ссылкой на заявление контр-адмирала Роберта Чедвика сообщил, что пока неизвестно, знал ли стрелявший своих жертв или же ими стали случайные сотрудники базы. Кроме того, нет никакой информации о мотивах стрелка. Также отмечается, что нет данных о том, какое оружие использовал злоумышленник, однако проносить личное оружие на территорию базы запрещено.

«Это трагедия для всех нас»

В официальном заявлении для прессы контр-адмирал Роберт Чедвик сообщил, что целые поколения местных жителей сотрудничали с базой и работали на верфи.

«Конечно, для всех здесь это трагедия... Мы опечалены происшедшим, наши мысли и молитвы — о жертвах и их близких», — заявил Чедвик.

После инцидента на некоторое время доступ на базу был закрыт. На данный момент все ограничения сняты.

В Белом доме сообщили, что президент страны Дональд Трамп проинформирован об инциденте.

Губернатор штата Гавайи Дэвид Игэ заявил, что правительство готово предоставить родственникам погибших и пострадавшему необходимую помощь.

«Присоединяюсь к словам солидарности с жителями Гавайев. Мы потрясены трагедией и выражаем обеспокоенность состоянием пострадавших от стрельбы», — заявил он.

AFP

© Ronen ZILBERMAN

«Увидел на земле троих человек»

Hawaii News Now приводит подробности произошедшего. По данным телеканала, выживший в инциденте — мужчина 36-ти лет. Он был ранен во время стрельбы и доставлен в больницу в Гонолулу. Сейчас пострадавший находится в стабильном состоянии.

Один из свидетелей рассказал о происшествии.

«Я сидел за рабочим столом, услышал громкие резкие звуки и как-то понял, что это выстрелы. Посмотрел в окно и увидел на земле трёх человек. И в то время, когда я выглянул, как раз был виден стрелок. Я решил, что он моряк, потому что на нём была форма», — приводит Hawaii News Now слова мужчины, который отметил, что видел, как стрелявший покончил с собой.

Свидетель также предположил, что пострадавшие были инженерами. Такой вывод он сделал, исходя из цвета их касок.

После инцидента по громкоговорителям начали передавать сообщения о необходимости укрыться в безопасном месте. Также были разосланы соответствующие текстовые сообщения с предупреждениями, сообщил журналист Hawaii News Now с места событий.

Кроме того, сразу после стрельбы движение рядом с базой было перекрыто, образовались пробки, отмечает телеканал. Свободный проезд машин был восстановлен спустя полтора часа. Дорожная ситуация нормализовалась.

Стрельба в Новом Орлеане

Это не единственный инцидент со стрельбой в США за последние несколько дней. 1 декабря в оживлённом деловом квартале американского города Новый Орлеан, штат Луизиана, произошла стрельба. Пострадали 11 человек.

По данным телеканала ABC News, инцидент произошёл рано утром в 03:20—03:25 по местному времени (12:20—12:25 мск). Из-за большого скопления людей стрелявшему удалось скрыться. Позднее был задержан один человек, однако информации о его причастности к преступлению пока нет.

Генконсульство России в Хьюстоне сообщило, что российские граждане в результате инцидента не пострадали.