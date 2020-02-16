Убил двоих и покончил с собой: что известно о стрельбе у Центрального рынка Калининграда

У Центрального рынка Калининграда мужчина открыл стрельбу, в результате которой погибли два человека. Затем злоумышленник покончил жизнь самоубийством. В СК по Калининградской области сообщили, что мотивом стрелка стала, предположительно, личная неприязнь. В Следственном комитете также отмечали, что в ходе инцидента был ранен ребёнок.

Вечером в субботу, 15 февраля, в центре Калининграда произошла стрельба. В результате погибли два человека, сам злоумышленник покончил с собой.

Следственные органы СК РФ по Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего мужчины, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

По данным следствия, инцидент произошёл около 19:00 (20:00 мск) на улице Профессора Баранова. Подозреваемый произвёл несколько выстрелов из охотничьего карабина в троих прохожих. В результате стрельбы от полученных ранений погибли на месте мужчина и женщина.

«Непосредственно после произошедшего подозреваемый пытался свести счёты с жизнью. С огнестрельным ранением грудной клетки он был госпитализирован в лечебное учреждение, где скончался», — говорится в сообщении.

Кроме того, в СК отметили, что с огнестрельным ранением был госпитализирован 13-летний подросток.

Впрочем, позднее уполномоченный по правам ребёнка в Калининградской области Ирина Ткаченко заявила, что мальчик не пострадал.

«Ребёнок не получил никаких ранений, у него психологическая травма... В настоящее время он передан родственникам, с ним работает психолог», — передаёт ТАСС слова омбудсмена.

Ткаченко также отметила, что погибшие мужчина и женщина были родителями мальчика.

На месте преступления работает следственная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, включая мотив убийства.

«По предварительным данным, мотивом совершённого преступления является личная неприязнь. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в СК.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибшая была беременна.

Согласно данным Telegram-канала Mash, жертвами инцидента у Центрального рынка Калининграда стали Вадим Янголенко и Дарья Ефимова. Их застрелил Фазиль Бахрамов, а конфликт был якобы связан с «делёжкой места на рынке».

Видео с места стрельбы в Калининграде, где мужчина убил семейную пару

«Проходил мимо по улице, слышу — хлопки»

Как сообщает интернет-портал «Новый Калининград», свидетелем преступления оказался студент Калининградского морского рыбопромышленного колледжа. Он сообщил, что в момент стрельбы проходил по улице Баранова.

«Я проходил мимо по улице, слышу — хлопки. Ну как петарды, три-четыре хлопка. Вижу, выбегает мужчина, бежит прямо. А за ним гонится стрелявший. И стрелявший попадает прямо в мужчину, и мужчина падает возле жёлтой машины. Я подбежал к мужчине посмотреть, живой он или нет, потом оглядываюсь, а возле белой машины женщина в полуприседе. У неё было ранено колено, и она попросила меня о помощи, умоляла, чтобы я подошёл», — заявил молодой человек.

По его словам, он хотел подойти и оказать женщине помощь, однако услышал очередные выстрелы.

«Потом услышал ещё один выстрел и побежал назад. Оглядываюсь... и вижу, что женщина у машины уже мертва. Через две-три секунды слышу ещё один выстрел — это нападавший уже попытался покончить с собой. Подбежав к нему, я выхватил оружие, отошёл на три метра и держал его под прицелом. Он был ещё жив, дышал. Примерно через минуту, когда подошла Росгвардия, я положил оружие и отошёл в сторону от места происшествия», — рассказал студент.

«Думал, что петарды, но люди убегали в разные стороны»

Как сообщает местное интернет-издание «Клопс.ру», жители Калининграда собрались у места происшествия спустя десять минут после инцидента. К этому моменту полиция уже оцепила периметр.

«Мы подходим: само тело лежит на дороге, женщина беременная лежит за машиной убитая и одно тело, как нам сказали, лежит в машине скорой помощи. Стоит свидетель и рассказывает всё это полицейским, всю эту ситуацию. Он говорит, что услышал, как беременная женщина просит о помощи. Он подошёл к этой женщине, а стрелявший в это время стал палить в небо. Женщина была ранена, после этого стрелок выстрелил снова в женщину, она упала», — заявила местная жительница.

Ещё один калининградец сообщил, что находился в автомобильной пробке, когда у Центрального рынка происходила стрельба.

«Я в пробке стоял и слышал звуки стрельбы. Думал, что петарды, но люди убегали в разные стороны. Уже когда вышел, только тела лежали», — пояснил он.

В администрации Центрального рынка сообщили, что пока не знают деталей произошедшего.

«Разбираемся, кто-то из предпринимателей. Перезвоните лучше завтра, сегодня больше никаких подробностей не будет», — цитирует «Клопс.ру» директора рынка Сергея Званюка.

Кроме того, охранник рынка рассказал, что погибшие работали продавцами в одной из овощных палаток.