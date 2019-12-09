Убежище в обмен на признание? Подозреваемый в "заказном убийстве" в Берлине подал ходатайство властям ФРГ - СМИ

Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, журналисты которого, помимо всего перечисленного, предполагают, что задержанный после предоставления политического убежища, возможно, раскроет также и имя заказчика убийства. Однако подозреваемому всё равно придётся объяснить немецким властям, почему он считает, что его жизнь сейчас находится в опасности.

Между тем, как пишет другое немецкое издание Der Spigel, в правительстве эту информацию не подтверждают: подобное ходатайство в ведомство по вопросам миграции и беженцев не поступало, пишет газета.

Напомним, полиция Берлина занята расследованием убийства 41-летнего Зелимхана Хангошвили, уроженца Панкисского ущелья. Во время второй чеченской кампании он был полевым командиром и воевал на стороне Аслана Масхадова и главного чеченского боевика Шамиля Басаева. Почти сразу после этого убийства был задержан подозреваемый, некий 49-летний гражданин России.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, военный эксперт Александр Жилин прокомментировал для Царьграда громкое убийство грузина в Берлине летом этого года. Прокуратура заявила, что в преступлении заподозрили гражданина России. "Откровение" появилось накануне встречи в "нормандском формате". Жилин считает, что "нужно отдать должное англосаксам", которые конструируют нужные ситуации, "как кубики".

По его словам, если бы не политическая подоплёка, Меркель могла бы не давать ход этой истории. "Сказать: вот вам два дня, 48 часов, - пожалуйста, до встречи мне все доказательства на стол, и я буду смотреть, что там и как", - говорит Жилин. Но историю со Скрипалями пытаются повторить вновь, теперь в Берлине.