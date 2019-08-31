Уберите военных: Южная Осетия начала операцию на границе с Грузией

Сотрудники пограничной службы КГБ Южной Осетии проводят «гуманитарную операцию» на границе с Грузией в Знаурском районе в селе Уиста — это стало реакцией Цхинвала на то, что несколько дней назад Грузия начала вплотную к границе на своей территории строительство вооруженного полицейского поста.

«В связи с провокационными действиями грузинской стороны на участке югоосетино-грузинской границы в Знаурском районе, по решению верховного главнокомандующего республики Аанатолия Бибилова силы и подразделения приступили к осуществлению гуманитарной операции в окрестностях осетинского села Уиста», — сообщила в осетинской спецслужбе.

В ведомстве добавили, что мероприятие носит исключительно мирный характер и направлено на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан Южной Осетии и стабилизацию военно-политической обстановки в регионе, передает ФАН.

Касательно же строительства грузинской стороной полицейского поста, то, по словам осетинских пограничников, на участке видна строительная техника, ведутся дорожные работы, а также постоянно находится группа вооруженных грузинских полицейских. При этом в Грузии заявили, что имеют право строить на своей территории что угодно. Цхинвал, однако, ответил, что это не так и пост грузинских силовиков незаконный.

«Незаконный блокпост МВД Грузии выставлен на участке югоосетино-грузинской границы в окрестностях югоосетинского села Уиста (Цнелис).

Село Уиста всегда находилось на территории Южной Осетии и незаконное пребывание в его окрестностях грузинских силовых структур является прямой угрозой безопасности для местного населения»,

— подчеркнули в республике.

Интересно, что в тот же день, когда Тбилиси решило усилить военное присутствие на границе с РЮО, вице-спикер парламента Грузии Серги Капанадзе заявил, что Россия провалила процесс признания Абхазии и «Цхинвальского региона» — как грузинские политики называют Южную Осетию.

«Вануату и Тувалу отозвали свое признание, а остальные страны, такие как Венесуэла и Никарагуа, тоже отзовут признание после смены в них режимов, как это было с Науру. Практически, это безуспешный процесс. Тем более, что [глава МИД России Сергей] Лавров и его команда не смогли добиться признания Абхазии и Цхинвальского региона со стороны какого-либо важного государства», — заявил грузинский депутат.

В то же время грузинские политологи призвали к диалогу с Москвой по поводу поста полиции и в отношении ситуации с Цхинвалом в целом.

«Правительство Грузии должно держаться очень твердой позиции в связи с постом полиции и главным здесь, разумеется, является конкретная коммуникация наших европейских партнеров с властью России — посредством Евросоюза, информирование США, и их включенность. Это является решающим, во избежание именно подобных провокаций сейчас и в будущем», — считает эксперт Вано Мачавариани.

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В свете происходящей эскалации МИД России выразил серьезную озабоченность и указал, что напряжение на границе спровоцировано именно со стороны Тбилиси.

«Эти провокационные действия осуществлены на фоне многократного отказа Тбилиси от предложения Цхинвала начать переговоры по делимитации и демаркации границы. В этих условиях югоосетинская сторона вынуждена осуществлять все работы по ее инженерному оснащению в одностороннем порядке. Они направлены на создание безопасных условий для жизни населения, пресечение различного рода инцидентов», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

При этом в министерстве напомнили, что все последние месяцы грузинская сторона целенаправленно нагнетала напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран.

«Это отнюдь не способствовало решению застарелой пограничной проблемы, а наоборот накаляло атмосферу в регионе, приведя в конечном итоге к нынешнему обострению.

Призываем стороны проявлять сдержанность и продолжить конструктивное обсуждение спорных вопросов в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты,

а также Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье», — резюмировали в Москве.

Дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году в результате пятидневной войны. Россия в ходе конфликта между Грузией и бывшими ее частями — Абхазией и Южной Осетией — провела «операцию по принуждению к миру». Позже Москва признала независимость самопровозглашенных республик.