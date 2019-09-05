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Убедят, что Путин виноват? Дудя "отправили" в окно Овертона после фильма о Беслане

05 сентября 2019, 22:09  •  48 • Политика
Блогера Юрия Дудя "отправили" в окно Овертона после его фильма о Беслане. Отмечается, что автор явно хочет убедить публику, что Путин виноват в теракте и желает сделать подобные мнения обыденностью.
Разоблачать истинные цели фильма Дудя взялись авторы телеграм-канала "НеСоциальная сеть" (по данным СМИ, он принадлежит бизнесмену Трофиму Татаренкову). Там отмечается, что блогер очень грамотно выстроил свое повествование о трагедии Беслана таким образом, чтобы публика верила в то, что истинный виновник – это власть страны.
При этом автор паблика напоминает, что все это соответствует "окнам Овертона". "Это цепочка трансформации дискурса: немыслимо – радикально – приемлемо – разумно – стандартно - действующая норма", - поясняет он. В пример приводит ситуацию с гомосексуалистами и афроамериканцами в США: когда-то столь гиперболизированная борьба за их права была немыслима, а сейчас является нормой.
При этом Дудь, как отмечают в телеграм-канале, явно пытается перевести идею о личной вине Владимира Путина в теракте на уровень "приемлемо", а в случае удачи неминуемы переходы далее – вплоть до уровня "стандартно".
"Дудь грамотно прячет это в контексте фильма. Он мощный профессионал. Вернее, те, кто за ним стоит", - разоблачает фильм автор паблика. Он также констатирует, что остановить процесс можно лишь с помощью тотального сокращения свободы – иначе неминуемо идеологическое возвращение в 1993 год.

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