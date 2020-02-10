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Убедит сына сдаться? В Таиланде привезли мать стрелка к торговому центру
10 февраля 2020, 06:24 • 67 • В мире
Полиция Таиланда доставила к торговому центру города Накхон Ратчасима мать стрелка, который устроил кровавую бойню и взял в заложники 16 человек. Правоохранители надеются, что женщина сумеет убедить сына сдаться. По последним данным, жертвами трагедии стали 20 человек.
В таиландском городе Накхон Ратчасима полиция продолжает переговоры с рядовым таиландской армии, который открыл стрельбу, а потом взял в заложники 16 человек.
По последним данным, погибли 20 человек, порядка 17 ранены. Стрелок удерживает людей на четвёртом этаже здания. К месту происшествия доставлена мать мужчины, правоохранители надеются, что она сможет убедить сына сдаться. Мотивы стрелка до сих пор неизвестны.
Военный некоторое время вёл трансляцию в прямом эфире в своём аккаунте в Facebook. Сейчас администрация соцсети уже деактивировала его профиль.
Газета Bangkok Post отмечает, что стрелок сделал селфи с автоматом в руках. Через некоторое время его страницу удалили. Издание Khaosod в свою очередь отмечает, что преступник успел опубликовать несколько фото и видео атаки в соцсетях. Также СМИ называют имя стрелка - старший сержант Чакрапхан Тхомма.
Издание приводит отрывок трансляции, в котором мужчина заявил, что у него произошла судорога и "болит палец", поскольку он "устал стрелять". После он спросил у подписчиков, не стоит ли ему сдаться.
По информации СМИ, среди погибших находятся водитель обычного такси, мототакси и студент. Мотивы атаки неясны.
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