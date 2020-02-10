Убедит сына сдаться? В Таиланде привезли мать стрелка к торговому центру

В таиландском городе Накхон Ратчасима полиция продолжает переговоры с рядовым таиландской армии, который открыл стрельбу, а потом взял в заложники 16 человек.

По последним данным, погибли 20 человек, порядка 17 ранены. Стрелок удерживает людей на четвёртом этаже здания. К месту происшествия доставлена мать мужчины, правоохранители надеются, что она сможет убедить сына сдаться. Мотивы стрелка до сих пор неизвестны.

Военный некоторое время вёл трансляцию в прямом эфире в своём аккаунте в Facebook. Сейчас администрация соцсети уже деактивировала его профиль.

Газета Bangkok Post отмечает, что стрелок сделал селфи с автоматом в руках. Через некоторое время его страницу удалили. Издание Khaosod в свою очередь отмечает, что преступник успел опубликовать несколько фото и видео атаки в соцсетях. Также СМИ называют имя стрелка - старший сержант Чакрапхан Тхомма.

Издание приводит отрывок трансляции, в котором мужчина заявил, что у него произошла судорога и "болит палец", поскольку он "устал стрелять". После он спросил у подписчиков, не стоит ли ему сдаться.

По информации СМИ, среди погибших находятся водитель обычного такси, мототакси и студент. Мотивы атаки неясны.