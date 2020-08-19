Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
Путь в НАТО, запрет на русский язык - дежавю... Обнародована "методичка&quo...
Соперница Лукашенко "переобулась" на ходу? Тихановская опубликовала не...
Шарий выдал политический прогноз для белорусов: "Это не запугивание, это ре...
Главная / В мире

У жителей обеих Америк пошатнулось психическое здоровье. Виноват COVID

19 августа 2020, 23:10  •  23 • В мире
У жителей обеих Америк пошатнулось психическое здоровье. Виноват COVID-19: из-за карантина люди слишком долго сидели дома. "Мы ранее не сталкивались", - признаются чиновники от здравоохранения.
Директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьен в ходе брифинга сообщила о кризисе психического здоровья как в Северной Америке, так и в Южной.
"Пандемия COVID-19 вызвала психический кризис в нашем регионе в таких масштабах, с которыми мы ранее не сталкивались", -произнесла она.
Этьен объяснила: из-за карантина люди были вынуждены сидеть дома, от этого они стали чаще употреблять алкоголь и наркотики, повысился уровень стресса. Кроме того, на новый виток вышла проблема домашнего насилия. По словам директора ПАОЗ, для многих женщин дом перестал быть безопасным местом. Дополнительными факторами, повлиявшими на возникновение кризиса психического здоровья, стало социальное и экономическое влияние COVID-19.
Решением проблемы, по мнению Этьен, может оказаться комплекс мер по поддержке психического здоровья. Он должен стать неотъемлемой частью реагирования на пандемию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
19 августа 2020, 05:45
Варушиць или вооружить? Призывы минского рабочего повергли в смятение
19 августа 2020, 00:15
"Начался мятеж, военные взялись за оружие": Ещё одна страна под угрозой переворота
19 августа 2020, 07:35
Польская авиакомпания отказалась пускать на борт экс-соперника Лукашенко
19 августа 2020, 02:05
Американский рой уничтожит русские "Панцири-С1": Баранец лишь посмеялся в ответ на план ликвидации
19 августа 2020, 13:05
WarGonzo указал на странность в смерти русского генерала в Сирии: "Всё не так просто"
19 августа 2020, 00:10
После проведения гуманитарной акции: российский генерал-майор погиб при взрыве СВУ в Сирии
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 августа 2020, 00:15
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как пла...
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
19 августа 2020, 00:15
"Страшно представить": Никита Михалков о "кровавом режиме" и стыд...
19 августа 2020, 03:55
"От нас ждут пафосного расставания": МВД Белоруссии жёстко ответило протест...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 августа 2020, 14:20
Лукашенко двумя аргументами осадил бастующих рабочих
14 августа 2020, 00:10
Баширов выдал политическое пророчество для белорусов: Пока это была разминка
16 августа 2020, 03:30
"Пока прошу": Лукашенко поставил жёсткое условие провокаторам за травлю силовиков
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
17 августа 2020, 23:30
Пробитые головы и зубы: Силовики Белоруссии показали неудобное провокаторам видео
15 августа 2020, 18:20
"Кисо обиделось": Зеленский пригрозил Лукашенко белорусским Донбассом
14 августа 2020, 19:25
Сенсацию о "московских кукловодах" в Минске испортила "визитка Бандеры"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.