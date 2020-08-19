У жителей обеих Америк пошатнулось психическое здоровье. Виноват COVID

Директор Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Карисса Этьен в ходе брифинга сообщила о кризисе психического здоровья как в Северной Америке, так и в Южной.

"Пандемия COVID-19 вызвала психический кризис в нашем регионе в таких масштабах, с которыми мы ранее не сталкивались", -произнесла она.

Этьен объяснила: из-за карантина люди были вынуждены сидеть дома, от этого они стали чаще употреблять алкоголь и наркотики, повысился уровень стресса. Кроме того, на новый виток вышла проблема домашнего насилия. По словам директора ПАОЗ, для многих женщин дом перестал быть безопасным местом. Дополнительными факторами, повлиявшими на возникновение кризиса психического здоровья, стало социальное и экономическое влияние COVID-19.

Решением проблемы, по мнению Этьен, может оказаться комплекс мер по поддержке психического здоровья. Он должен стать неотъемлемой частью реагирования на пандемию.