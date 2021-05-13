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У жертв ракетного удара Израиля обнаружили признаки химатаки
13 мая 2021, 13:50 • 170 • Политика
У нескольких погибших во время обострения палестино-израильского конфликта палестинцев обнаружены признаки отравления ядовитыми газами. Об этом сообщает министерство здравоохранения Палестины в на своей странице Facebook.
Признаки отравления были обнаружены патологоанатомами медицинского центра "аш-Шифа". При осмотрах выяснилось, что причиной смерти палестинцев стало удушение, характерное для действия отравляющих газов. Палестинский минздрав сообщает, что сейчас проводится анализ биоматериалов, взятых у погибших.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Палестинские группировки выпустили не менее 1600 ракет по территории Израиля. Погибли шесть гражданских израильтян и один военный. В ответ израильская сторона нанесла удары по 600 военных целей ХАМАС и Исламского джихада. Палестинская сторона сообщает о 83 погибших.
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