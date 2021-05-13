Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Встреча Байдена и Путина: окончательное "да" сопровождал скандал
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
ВСУ против «Правого сектора»
"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы З...
Главная / Политика

У жертв ракетного удара Израиля обнаружили признаки химатаки

13 мая 2021, 13:50  •  170 • Политика
У нескольких погибших во время обострения палестино-израильского конфликта палестинцев обнаружены признаки отравления ядовитыми газами. Об этом сообщает министерство здравоохранения Палестины в на своей странице Facebook.
Признаки отравления были обнаружены патологоанатомами медицинского центра "аш-Шифа". При осмотрах выяснилось, что причиной смерти палестинцев стало удушение, характерное для действия отравляющих газов. Палестинский минздрав сообщает, что сейчас проводится анализ биоматериалов, взятых у погибших.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Палестинские группировки выпустили не менее 1600 ракет по территории Израиля. Погибли шесть гражданских израильтян и один военный. В ответ израильская сторона нанесла удары по 600 военных целей ХАМАС и Исламского джихада. Палестинская сторона сообщает о 83 погибших.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



170
Источник
Похожие новости
13 мая 2021, 04:40
В ЕС раскрыли "украинский план" России
13 мая 2021, 00:05
От погромов к линчеванию: Израильтяне толпами нападают на людей - видео
13 мая 2021, 04:40
Нетаньяху констатировал анархию в Израиле
13 мая 2021, 01:55
Политолог о "великой войне" за Иерусалим: "Солома горит жарко, но недолго"
13 мая 2021, 08:20
У чиновников США обнаружили загадочные травмы головного мозга
13 мая 2021, 00:05
Что на самом деле сказал глава Палестины: Расшифровка эксперта
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 мая 2021, 10:50
Гозман оскорбил День Победы: "Спектакль омерзителен"
11 мая 2021, 06:50
ВСУ против «Правого сектора»
10 мая 2021, 22:35
Главный козырь Путина: Каким русский парад Победы увидела Германия
08 мая 2021, 18:20
Канделаки поставила на место телеведущего за слова о "двойном стыде" за Россию перед Грузией
10 мая 2021, 07:55
Зеленский попался: "На Украину завозили "Спутник V", и в довольно больших количествах"
11 мая 2021, 22:25
«Мы готовы уехать с вокзалом», — житель Славянска «уничтожил» украинского пропагандиста
08 мая 2021, 00:55
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась паника
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.