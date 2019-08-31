У жены убитого депутата-перебежчика Вороненкова грозят отобрать квартиру за 100 миллионов

Жена убитого в Киеве депутата-перебежчика Дениса Вороненкова Мария Максакова может скоро остаться без элитной квартиры в Москве. Причина - накопившаяся задолженность за жильё.

Речь идет о квартире Максаковой в комплексе "Москва-Сити" стоимостью 100 миллионов рублей. Товарищество собственников недвижимости подало против вдовы депутата-перебежчика иск в суд о взыскании долгов за коммунальные и эксплуатационные услуги.

Стоит отметить, что площадь квартиры Максаковой составляет 189 квадратных метров. Без учета коммунальных услуг содержание такой квартиры стоит минимум 48 тысяч рублей в месяц. Если накопившийся долг превысит стоимость квартиры, Максакова может её лишиться, пишет МК.

Напомним, что в октябре 2016 года депутат Госдумы Денис Вороненков вместе с женой Марией Максакова сбежал из России на Украину. А уже в феврале 2017 года он был застрелен в центре Киева прямо на глазах у своего охранника. Убийцей оказался уволенный из Нацгвардии Украины и служивший в украинских нацбатальонах "Азов" и "Донбасс" Павел Паршов.