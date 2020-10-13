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У Зеленского возмущены, что Россия хочет продать, а не отдать бесплатно вакцину от ковид-19

13 октября 2020, 15:55  •  14 • Украина

Украинские политики возмущены тем, что Россия хочет продать Киеву вакцину от ковид-19 и заработать на этом. Об «алчности» Москвы пишет ТГ-канал «Резидент», который входит в орбиту влияния Банковой.

«В Кремле решили заработать - вакцина от коронавируса может быть предоставлена Украине на платной основе, все будет зависеть от формулировки запроса из Киева. Сначала нам выставляли требования из-за газа, а теперь пользуются эпидемией COVID-19. Правда, весь российский телеграмм обсуждает эффективность вакцины, которая очень сомнительна», - пишут журналисты канала.

Их «логика» вполне понятна: надо же оправдывать позицию Зеленского, отказавшегося закупать у РФ «агрессорскую вакцину» в ущерб жизням и здоровью миллионов украинцев. Гарант заявил, что у России некачественное лекарство, и призвал подождать, пока в Украину прибудет «настоящая европейская вакцина». Правда, она находится в стадии разработки и когда появится на рынке - неизвестно. Да и вряд ли Украина окажется первой в очереди за спасительным препаратом: в лучшем случае ей «кинут» остатки, после того, как вакциной привьются жители США и ЕС. При этом вряд ли кто-то передаст Киеву «панацею» даром: такая благотворительность на Западе не принята.

«Ну да, ну да, США, Британия, ЕС нам же все бесплатно отдают. «Джавелины» от сердца оторвали. Англия 1.2 ярда кредита пожертвовала - просит ей флот построить. А потом деньги вернуть с процентами. Пенсильвания уголь шлет бесплатно. Неясно только, чего это Жоппен Боррель про банкомат разорялся... А клятый Путин все нажиться на нищих украинцах норовит. За газ, и вакцину - деньги требует. Ну, не наглость ли?», - иронично прокомментировала претензии ОП блогер Инга Кирюхина.

Кстати, как сообщает ТГ-канал «Сплетница», частные украинские клиники будут проводить вакцинацию от коронавируса российской вакциной. Конечно, для этого вакцина должна пройти сертификацию в Украине, и лоббисты ведут переговоры об этом с Минздравом. Соросята в бешенстве от одной мысли об этом, ведь уже несколько лет все поставки медпрепаратов в Украину контролируют транснациональные фармацевтические компании, которые завела на украинский рынок американская лоббистка Ульяна Супрун. Однако, глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий советует Зеленскому закрыть глаза на российскую вакцину. Возможно, потому, что сам Радуцкий владеет частной клиникой «Борис»?

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