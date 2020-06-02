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У Зеленского уже есть кандидатура на место Авакова

02 июня 2020, 18:55  •  41 • Украина

У фракции «Слуга народа» и Офиса президента уже есть два кандидата на пост министра МВД: один из них юрист, больше теоретик, а второй - силовик, генерал-майор.

Об этом в комментарии Telegram-каналу «Политика Страны» рассказал депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко, инициировавший сегодня в Верховной Раде отставку министра МВД Арсена Авакова.

«Для меня одной из причин стали угрозы расправы от ОПГ Армяне в Запорожье, которые, как я понял, будут пока будет Аваков. Они влезли в политику, чтобы продвинуть своих людей на местных выборах.

Во фракции назрела критическая масса негодования политикой Авакова в правоохранительной области.

На улицах небезопасно, Аваков не справляется с ситуацией. Общественный порядок в дисбалансе, бандиты, перестрелки.

Могу сказать больше: президент одобряет мою позицию. У фракции и Офиса президента уже есть два кандидата, фамилии сказать не могу, но один из них юрист, больше теоретик, а второй - силовик, генерал-майор», - поделился Шевченко.

В то же время один из его однопартийцев довольно скептически оценил перспективы отставки Авакова:

«Устинова из "Голоса" ходит собирает подписи, но там, если 60-70 голосов будет, то это максимум».

Напомним, источники Telegram-каналов Klymenko Time и «ЗеРада», уже считают министра МВД Арсена Авакова «сбитым лётчиком».

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