У Зеленского уже есть кандидатура на место Авакова

У фракции «Слуга народа» и Офиса президента уже есть два кандидата на пост министра МВД: один из них юрист, больше теоретик, а второй - силовик, генерал-майор.Об этом в комментарии Telegram-каналу «Политика Страны» рассказал депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко, инициировавший сегодня в Верховной Раде отставку министра МВД Арсена Авакова.«Для меня одной из причин стали угрозы расправы от ОПГ Армяне в Запорожье, которые, как я понял, будут пока будет Аваков. Они влезли в политику, чтобы продвинуть своих людей на местных выборах.Во фракции назрела критическая масса негодования политикой Авакова в правоохранительной области.На улицах небезопасно, Аваков не справляется с ситуацией. Общественный порядок в дисбалансе, бандиты, перестрелки.Могу сказать больше: президент одобряет мою позицию. У фракции и Офиса президента уже есть два кандидата, фамилии сказать не могу, но один из них юрист, больше теоретик, а второй - силовик, генерал-майор», - поделился Шевченко.В то же время один из его однопартийцев довольно скептически оценил перспективы отставки Авакова:«Устинова из "Голоса" ходит собирает подписи, но там, если 60-70 голосов будет, то это максимум».Напомним, источники Telegram-каналов Klymenko Time и «ЗеРада», уже считают министра МВД Арсена Авакова «сбитым лётчиком».