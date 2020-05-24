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У Зеленского требуют от Донбасса разоружиться и ждать зачистку

24 мая 2020, 09:55  •  48 • Украина

Народная милиция ЛНР и ДНР должна быть расформирована как «незаконное бандформирование». Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил вице-премьер Украины Алексей Резников.

Интересно, что чиновник сам признал, что требования команды Владимира Зеленского не соответствуют Минским соглашениям.

«Мы сегодня говорим и даем сигнал и мировому сообществу, нашим партнерам – немцам, французам в первую очередь, и не только им, в том числе и России, что мы действительно настроены на установление мира и восстановление территориальной целостности, мы говорим, что мы готовы проводить выборы, в том числе, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. При условии выполнения «Минских соглашений», в первую очередь, что касается безопасности.

А это означает вывод иностранных российских войск с территории Украины, а также разоружение всех незаконных бандформирований и установление других условий безопасности, а также установление контроля над границей между Украиной и Россией со стороны украинского правительства, несмотря на то, что иначе написано в «Минских соглашениях», к сожалению.

Но для того, чтобы выполнить даже так называемую «формулу Штайнмайера», нужно, чтобы приехала в Украину миссия БДИПЧ ОБСЕ, которая имеет мандат на мониторинг любых выборов… Я общался с представителями этой уважаемой организации, спросил, как эти правила работают. Они говорят – для того, чтобы направить мониторинговую миссию, установить требования того, что именно нужно мониторить, встречаться с политическими партиями, говорить с ЦИК, журналистами и так далее, они направляют так называемую оценочную миссию, которая устанавливает много вещей, в том числе, офицеры безопасности этой миссии делают вывод, является ли безопасным направить туда вообще своих наблюдателей.

Представьте себе, если там и сейчас находятся войска иностранные, плюс вооруженные бандформирования, если там нет контроля со стороны украинского правительства, то соответственно, офицер безопасности этой уважаемой организации скажет: «Я не гарантирую безопасность для наблюдателей. Я не могу получить гарантии безопасности от правительства Украины для моих наблюдателей».

Это будет означать, что для того, чтобы там можно было провести законные выборы, согласно Копенгагенского стандарта и украинского законодательства, там должна быть безопасная территория, соответственно, где-то в августе месяце должны быть выведены оттуда войска и проведено разоружение и демобилизация», – заявил Резников.

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