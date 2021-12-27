У Зеленского рассказали, как Шойгу «троллит» США

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что слова министра обороны России Сергея Шойгу об американских частных военных компаниях на Донбассе являются «троллингом» США.Шойгу, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны России, сказал, что на Донбассе находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, «для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».«Это чистое нагнетание по канонам информационно-психологических операций», — прокомментировал заявление Шойгу Арестович.«Они троллят американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке. Со стороны России это чисто информационно-психологическая операция для нагнетания паники», — добавил он.